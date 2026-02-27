Un point reste problématique, et la CNAF ne le nie pas : percevoir le RSA ou la prime d'activité fait toujours monter le score de risque dans le DMDE 2026. Concrètement, un foyer qui touche ces aides a plus de chances d'être sélectionné pour un contrôle qu'un foyer qui n'en bénéficie pas, toutes choses égales par ailleurs.

La CNAF a une explication technique : le RSA et la prime d'activité sont des aides dont le montant est calculé chaque trimestre à partir des ressources que les allocataires déclarent eux-mêmes. Plus une prestation repose sur des déclarations fréquentes et variables, plus le risque d'erreur (volontaire ou non) est statistiquement élevé. Supprimer ces variables du modèle reviendrait, selon la CNAF, à aveugler l'algorithme sur les situations dans lesquelles les erreurs sont les plus fréquentes.

C'est précisément là que La Quadrature du Net voit un biais : en ciblant les prestations les plus déclaratives, l'algorithme cible mécaniquement les foyers les plus modestes. Pas parce qu'ils fraudent davantage, mais parce que leurs droits sont les plus complexes à calculer et les plus susceptibles de générer des écarts. Le résultat est le même qu'un ciblage intentionnel des précaires, même si la logique de départ est statistique et non discriminatoire au sens juridique du terme.

​Nous avions récemment détaillé le fonctionnement du DMDE 2026 et les garanties éthiques annoncées par la CNAF lors de sa publication. La Quadrature du Net déplace aujourd'hui le débat : la question n'est plus "comment fonctionne le code" mais "sur quoi a-t-il appris". Et cette réponse-là reste en attente.