Apple a engagé des démarches juridiques contre d’anciens salariés maintenant en poste chez OpenAI, dans le cadre d’un litige portant sur des soupçons de vol de secrets industriels.

Selon des informations rapportées par le Financial Times, la société a adressé des courriers formels exigeant la conservation de documents et preuves potentiellement liés à l’affaire à une quarantaine de ses anciens employés.