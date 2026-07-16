Silence radio pour Bixby chez de nombreux utilisateurs ce jeudi. Samsung enquête sur le problème, mais à l'heure actuelle, le constructeur peine à identifier le souci.
Plusieurs utilisateurs de smartphones Samsung rapportent un dysfonctionnement de l’assistant vocal Bixby, qui ne fournit plus de réponses orales, se limitant à des réponses textuelles dans l’interface de discussion. Le problème, signalé principalement en Corée du Sud, mais pas que, reste pour l’instant sans explication officielle.
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Un problème isolé mais persistant
Bixby, l’assistant vocal développé par Samsung, a connu des améliorations récentes avec la mise à jour One UI 8.5, qui a renforcé ses capacités cognitives et sa fluidité, notamment pour les utilisateurs d’appareils connectés SmartThings. Pourtant, certains propriétaires d'appareils Galaxy, dont un utilisateur de Galaxy Z Fold 7, indiquent que Bixby ne répond plus en vocal, affichant uniquement des réponses écrites.
Les témoignages, bien que peu nombreux, proviennent principalement de la communauté Samsung en Corée. Certains utilisateurs ont déclaré avoir résolu le problème en mettant à jour leur appareil vers la dernière version de One UI 8.5. D’autres, comme un propriétaire de Galaxy S26 Ultra participant au programme bêta de One UI 9, confirment que l’assistant fonctionne normalement sur leur appareil.
- Qualité de l'écran
- Filtre de confidentialité intégré à l'écran
- Performances globales
Cependant, au moins un utilisateur de Galaxy Z Fold 7 affirme que le dysfonctionnement persiste malgré les mises à jour logicielles et de Bixby. Le service client de Samsung n’a pas confirmé l’existence d’un problème généralisé. Toutefois, Samsung a demandé à l’utilisateur concerné de transmettre un rapport technique pour analyse.
Aucune cause identifiée
Le problème, c'est que si Bixby ne fonctionne pas convenablement, Samsung ne semble pas avoir identifié de cause à ce bug logiciel. Chez certains médias et utilisateurs, Bixby a continué à fonctionner convenablement.
En attendant, les utilisateurs rencontrant ce problème sont invités à consulter la page d’assistance de Samsung, qui propose des étapes de dépannage de base pour les commandes vocales non reconnues.