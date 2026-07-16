Pour Loewe, il est important que chaque téléviseur soit unique. Alors, le fabricant propose de nouveaux modèles, avec une spécificité que ne vous offriront pas la majorité des autres fabricants.
La marque allemande Loewe a lancé sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED nommée Antares. Cette dernière, mise sur la personnalisation et la modularité. Cette gamme se positionne sur le segment premium avec des prix allant de 2 500 à 4 000 euros selon les tailles d'écran.
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Un design modulaire et personnalisable
La gamme Antares se distingue par son approche modulaire. Les propriétaires peuvent choisir parmi des habillages en aluminium interchangeables, proposés en argent et noir. Plusieurs solutions d'installation sont disponibles : pieds au sol, dont certains équipés de la technologie "magic motion" permettant une rotation motorisée par télécommande, ou différentes fixations murales.
L'appareil est conçu, développé et assemblé en Allemagne, dans l'usine de Kronach, que nous avions visitée.
Calibration individuelle de la dalle et options audio
Chaque dalle OLED 4K Ultra HD fait l'objet d'une calibration individuelle avant de quitter l'usine de Kronach. Le traitement d'image intègre la prise en charge des principaux formats HDR.
Les téléviseurs sont dotés d'une connectique HDMI 2.1, permettant de supporter une fréquence de 144 Hz en 4K Ultra HD avec un appareil compatible. Les téléviseurs offrent également le support du VRR (taux de rafraîchissement variable) et de l'ALLM (mode de faible latence automatique).
Loewe propose trois configurations sonores pour sa gamme Antares. Le téléviseur intègre la technologie "invisible sound", avec des haut-parleurs intégrés de manière discrète.
Les utilisateurs peuvent également opter pour la barre de son Antares de 80 watts, commercialisée à 300 euros, ou connecter des solutions audio externes. Le système permet aussi d'utiliser le téléviseur comme enceinte centrale dans une installation home cinéma.
De nombreuses fonctionnalités connectées
L'appareil fonctionne sous Loewe os9 et donne accès aux plateformes de streaming comme Disney+, Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube et Spotify. Il dispose d'un double tuner avec enregistrement USB et fonction timeshift.
La compatibilité inclut Apple AirPlay, le contrôle vocal et le protocole Matter pour l'intégration domotique. Un mode galerie d'art est également proposé, pour afficher de jolis fonds d'écran en transformant le téléviseur en tableau.
Disponibilité
La gamme Antares est commercialisée en tailles comprises entre 42 et 65 pouces. Selon Aslan Khabliev, directeur général de Loewe, il s'agit de "la Smart TV la plus individuelle que Loewe ait jamais créée". L'architecture modulaire et les matériaux choisis sont décrits par le fabricant comme facilitant l'entretien, ainsi que la longévité du produit.