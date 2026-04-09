Terminons en évoquant une nouvelle petite barre de son qui accompagne cette nouvelle gamme de téléviseur. La LG S30A, compatible HDMI ARC et Bluetooth, est un modèle 2.1 de 140 W qui mise sur une intégration étroite avec les TV de la marque via les technologies WOW Orchestra et WOW Interface, qui permettent de synchroniser les haut-parleurs du téléviseur et de la barre pour un rendu plus immersif. Proposée à 249 € et attendue à partir de mi-mai 2026, elle vise avant tout à améliorer le quotidien sans viser le très haut de gamme.