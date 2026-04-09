Après une première présentation au CES 2026, LG officialise désormais le lancement de sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED evo en France. Au programme : des améliorations sur la luminosité, une meilleure gestion des reflets, une couche d’intelligence artificielle plus présente… et surtout, des prix désormais connus.
Derrière ces promesses, LG poursuit surtout une évolution progressive de son catalogue de téléviseurs OLED, en s’attachant à corriger ses limites les plus visibles (en particulier la luminosité et la gestion des reflets) sans pour autant remettre en cause les fondements d’une technologie arrivée à un certain niveau de maturité.
Des téléviseurs OLED encore plus lumineux
Pour ce nouveau millésime, LG met en avant une nouvelle technologie baptisée "Hyper Radiant Color", censée améliorer simultanément la luminosité, les couleurs et le contraste. Dans les faits, il s’agit surtout d’une évolution de ce que le constructeur affine depuis plusieurs générations.
La promesse de LG est ambitieuse, la marque évoque des pics lumineux pouvant atteindre jusqu’à 3,9 fois ceux d’un OLED classique, tout en conservant les noirs profonds qui font la réputation de la technologie. Une évolution qui demande à être vérifier lors de nos prochains tests de téléviseurs LG.
Plus intéressant encore, LG a travaillé sur un point longtemps critiqué sur l’OLED : la lisibilité en environnement lumineux. Les modèles haut de gamme profitent ainsi d’un traitement antireflet avancé, certifié par Intertek, avec une réflectance annoncée comme particulièrement faible.
LG OLED TV : les tarifs des séries C6, G6 et W6
Alors que nous avions déjà eu une idée plus ou moins précise des tarifs avec l'ouverture des précommandes aux États-Unis il y a quelques semaines, LG dévoile désormais les prix publics indicatifs pour la France, avec une disponibilité annoncée à partir de mai 2026.
Les prix des LG OLED 2026 en France :
|Série
|Taille
|Prix
|B6
|48"
|1 099 €
|55"
|1 499 €
|65"
|1 799 €
|77"
|2 199 €
|83"
|3 499 €
|C6
|42"
|1 299 €
|48"
|1 499 €
|55"
|1 899 €
|65"
|2 499 €
|77"
|3 499 €
|83"
|4 999 €
|G6
|48"
|1 699 €
|55"
|2 299 €
|65"
|3 299 €
|77"
|4 599 €
|83"
|6 499 €
|97"
|25 099 €
|W6 (Wallpaper TV)
|77"
|4 999 €
|83"
|5 999 €
Dans l’ensemble, LG reste sur un positionnement tarifaire proche de celui de l’année précédente, avec une montée en gamme progressive entre les séries B6, C6 et G6. Forcément, OLED oblige, les diagonales les plus grandes font rapidement monter les prix.
Dans le détail, la segmentation reste toutefois plus fine qu’il n’y paraît. C'est notamment le cas sur la série C sur laquelle seuls les modèles de 77 et 83 pouces héritent de la technologie Hyper Radiant Color.
L’IA s’impose partout, mais pour quels usages ?
Autre évolution notable : la place grandissante de l’intelligence artificielle. Les nouveaux modèles embarquent le processeur α11 AI Gen3, avec un double moteur capable de traiter simultanément la réduction du bruit et la préservation des détails. À cela s’ajoutent des fonctions plus orientées usage, comme la reconnaissance vocale des utilisateurs (Voice ID), la personnalisation de l’interface ou encore l’intégration de modèles comme Google Gemini et Microsoft Copilot.
Sur le papier, l’ensemble promet une expérience plus personnalisée et interactive. Dans la pratique, il faudra juger de la pertinence réelle de ces fonctionnalités au quotidien.
Terminons en évoquant une nouvelle petite barre de son qui accompagne cette nouvelle gamme de téléviseur. La LG S30A, compatible HDMI ARC et Bluetooth, est un modèle 2.1 de 140 W qui mise sur une intégration étroite avec les TV de la marque via les technologies WOW Orchestra et WOW Interface, qui permettent de synchroniser les haut-parleurs du téléviseur et de la barre pour un rendu plus immersif. Proposée à 249 € et attendue à partir de mi-mai 2026, elle vise avant tout à améliorer le quotidien sans viser le très haut de gamme.