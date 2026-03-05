Les trois séries bénéficieront du nouveau processeur Alpha 11 Gen 3, que LG annonce nettement plus puissant que les générations précédentes, avec un CPU 50 % plus rapide, un GPU 70 % plus rapide et un NPU 5,6 fois plus performant.



Ces téléviseurs inaugureront également webOS 26, une nouvelle version de l’interface de LG. Les modèles C6 introduisent par ailleurs une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz, contre 144 Hz sur le LG OLED C5.



Pour l’instant, LG n’a pas encore communiqué de date de sortie ni de prix pour l’Europe, mais l’ouverture des précommandes aux États-Unis laisse généralement présager une arrivée imminente sur notre marché.