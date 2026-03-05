LG commence à lever le voile sur sa gamme de téléviseurs OLED 2026. Le constructeur vient d’ouvrir les précommandes de plusieurs modèles aux États-Unis, ce qui permet enfin de découvrir les premiers prix officiels.
Sont concernés les très attendus LG OLED evo AI G6, C6 et C6H, dévoilés lors du CES 2026. Si les tarifs européens ne sont pas encore connus, ces premières informations donnent une idée assez précise du positionnement de cette nouvelle génération de téléviseurs.
LG G6 : un OLED haut de gamme qui démarre à 2 499 dollars
Successeur direct du LG OLED G5 qui nous avait déjà fait très bonne impression l'an passé lors de notre test, le LG OLED evo AI G6 reste le modèle phare de la marque pour 2026. Sans surprise, il s’agit aussi du plus cher.
Aux États-Unis, les précommandes affichent les tarifs suivants :
- 55 pouces : 2 499 $
- 65 pouces : 3 399 $
- 77 pouces : 4 499 $
- 83 pouces : 6 499 $
- 97 pouces : 24 999 $
Rappelons que le G6 inaugure la nouvelle dalle Primary RGB Tandem 2.0, associée à une technologie baptisée Hyper Radiant Colour qui promet une luminosité environ 20 % supérieure à celle du G5. LG annonce également un nouveau revêtement antireflet, censé améliorer la lisibilité de l’image dans les pièces lumineuses tout en conservant les noirs profonds caractéristiques de l’OLED.
C6 et C6H : deux versions pour la gamme OLED plus accessible
La série C6 se décline cette année en deux variantes distinctes, ce qui peut prêter à confusion.
Le LG OLED C6 "standard", disponible de 42 à 65 pouces , utilise la même dalle Primary RGB Tandem 2.0 que le G6.
Les prix annoncés pour le LG OLED C6 sont les suivants :
- 42 pouces : 1 399 $
- 48 pouces : 1 599 $
- 55 pouces : 1 999 $
- 65 pouces : 2 699 $
À côté de ce modèle, LG lance également un LG OLED C6H, proposé dans deux diagonales plus grandes mais avec une dalle différente, probablement issue de la génération précédente.
Les tarifs du LG OLED C6H :
- 77 pouces : 3 699 $
- 83 pouces : 5 299 $
Avec ces prix de départ relativement contenus, certains modèles pourraient passer sous la barre des 1 000 dollars après les premières promotions, une stratégie que LG applique régulièrement sur sa série C.
Nouveau processeur, webOS 26 et 165 Hz
Les trois séries bénéficieront du nouveau processeur Alpha 11 Gen 3, que LG annonce nettement plus puissant que les générations précédentes, avec un CPU 50 % plus rapide, un GPU 70 % plus rapide et un NPU 5,6 fois plus performant.
Ces téléviseurs inaugureront également webOS 26, une nouvelle version de l’interface de LG. Les modèles C6 introduisent par ailleurs une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz, contre 144 Hz sur le LG OLED C5.
Pour l’instant, LG n’a pas encore communiqué de date de sortie ni de prix pour l’Europe, mais l’ouverture des précommandes aux États-Unis laisse généralement présager une arrivée imminente sur notre marché.
Enfin, pour ceux qui souhaiteraient profiter d'un meilleur tarif sur les séries LG OLED de l'an passé, vous pouvez toujours vérifier les offres ci-dessous, tant que des stocks sont encore disponibles.