Le constructeur, qui avait déjà lancé de nouveaux modèles compacts en 32 pouces, réitère sur une autre gamme. Sur le plan de l'image, Loewe a opté pour une technologie Direct LED Full Array Local Dimming (FALD), qui permet de contrôler indépendamment plusieurs zones de rétroéclairage sur la dalle. Le modèle 43 pouces dispose de 390 zones de gradation, contre 260 pour le 32 pouces. Ce type de conception permet généralement d'améliorer le rendu des noirs et la gestion des contrastes par rapport à un rétroéclairage classique sur les bords.