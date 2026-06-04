Un téléviseur d'appoint pour une chambre d'adolescent ou pour un petit studio étudiant, c'est toujours pratique et plus compact qu'un grand écran 75 pouces. Loewe propose deux solutions, à des prix qui feront tousser les novices de la télé haut de gamme.
Loewe a annoncé l'arrivée de nouveaux téléviseurs We. SEE LCD Dual Channel, des téléviseurs Smart TV 4K qui viennent compléter la gamme We. SEE existante. Deux tailles d'écran plutôt compactes sont disponibles, avec une de 32 pouces, et une autre de 43 pouces. Loin du salon, ces téléviseurs sont plutôt adaptés pour une chambre, une cuisine, ou un petit appartement.
Une dalle LCD avec gestion locale de la luminosité
Le constructeur, qui avait déjà lancé de nouveaux modèles compacts en 32 pouces, réitère sur une autre gamme. Sur le plan de l'image, Loewe a opté pour une technologie Direct LED Full Array Local Dimming (FALD), qui permet de contrôler indépendamment plusieurs zones de rétroéclairage sur la dalle. Le modèle 43 pouces dispose de 390 zones de gradation, contre 260 pour le 32 pouces. Ce type de conception permet généralement d'améliorer le rendu des noirs et la gestion des contrastes par rapport à un rétroéclairage classique sur les bords.
Le téléviseur est compatible avec les principaux formats HDR du marché, dont le Dolby Vision IQ, qui ajuste automatiquement les paramètres d'image en fonction de la luminosité ambiante.
Il s'agit par ailleurs d'un des premiers téléviseurs de 32 pouces, affichant une définition 4K avec la technologie FALD.
Enregistrement USB et 120 Hz à bord
Le We. SEE LCD Dual Channel intègre un double triple tuner. Cette configuration permet de regarder un programme tout en en enregistrant un autre simultanément. Le téléviseur prend en charge l'enregistrement sur support USB ainsi que la fonction timeshift, qui permet de mettre en pause un programme diffusé en direct et de le reprendre plus tard.
Le système d'exploitation Loewe os9 donne accès aux principales plateformes de streaming via l'écosystème VIDAA. Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ et d'autres services sont disponibles directement depuis l'interface.
Du côté de la connectivité, le téléviseur est compatible Apple AirPlay, Miracast et Matter. Ce dernier, facilitant son intégration dans un écosystème de maison connectée.
Pour le gaming, la gamme We. SEE LCD embarque une entrée HDMI 2.1. Sur le modèle 43 pouces, les technologies ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) sont prises en charge jusqu'à 120 Hz. Les services de cloud gaming Blacknut et Boosteroid sont également intégrés nativement.
Qualité audio : 60 watts et Dolby Atmos inclus
Pour du matériel aussi haut de gamme, on peut espérer une qualité audio impeccable. Pour rappel, ces téléviseurs "d'appoint", se doivent de fonctionner sans barre de son, afin de minimiser leur encombrement.
Le système audio intégré délivre une puissance de 60 watts et supporte la technologie Dolby Atmos. Loewe indique que ce niveau de puissance est pensé pour éviter le recours systématique à une barre de son. Les utilisateurs qui souhaitent néanmoins aller plus loin peuvent connecter le caisson de basses Loewe klang sub1 ou le système We. BOOST, via HDMI eARC ou Bluetooth.
Prix et disponibilité
C'est là que ça pique, et on vous prie de ne pas étouffer devant votre écran. Loewe est une marque qui propose du matériel très haut de gamme, le prix en découle donc. La gamme est disponible au tarif de 1199 euros pour le modèle 32 pouces, et 1399 euros pour le modèle 43 pouces.
Les téléviseurs sont d'ores et déjà disponibles chez les revendeurs aggréés par la marque.