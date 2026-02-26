Cette attention portée à l’objet et à sa fabrication n’est pas anodine. Elle fait directement écho à la philosophie industrielle que la marque défend encore aujourd’hui, notamment sur ses modèles OLED assemblés en Allemagne. Pour celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre cette approche à contre-courant, notre reportage réalisé au cœur de l’usine Loewe en Bavière offre un éclairage précieux sur la manière dont la marque conçoit ses téléviseurs, loin des chaînes de production de masse.



Cette ambition se traduit aussi dans le positionnement tarifaire. Proposés à 1 500 € en 32 pouces et 1 700 € en 43 pouces, les Loewe Vega ne cherchent clairement pas à rivaliser avec les téléviseurs grand public. Ils s’adressent à un public prêt à privilégier la qualité de fabrication, le design et la cohérence globale de l’objet, même sur des diagonales compactes. Autrement dit, une proposition de niche, assumée, mais qui rappelle que le haut de gamme ne se résume pas à la taille de l’écran.