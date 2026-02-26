Dans un marché dominé par la surenchère des diagonales et la course aux chiffres, les téléviseurs compacts ont progressivement été relégués au rang de produits secondaires. En 32 ou 43 pouces, l’offre se limite le plus souvent à des modèles d’entrée de gamme, conçus pour remplir une fonction plus que pour proposer une véritable expérience. Loewe fait aujourd’hui le pari inverse avec Vega, une nouvelle gamme de Smart TV 4K qui assume pleinement une ambition premium, même (et surtout) sur des formats réduits.
Avec ses deux nouveaux téléviseurs Vega, le constructeur allemand ne cherche pas à démocratiser la 4K compacte à tout prix, mais à réaffirmer une certaine idée du téléviseur : un objet pensé pour durer, s’intégrer dans un intérieur, et délivrer une prestation audiovisuelle cohérente, sans compromis excessif. Une approche fidèle à l’ADN de Loewe, qui continue de cultiver sa différence dans un paysage ultra-standardisé.
Une vraie proposition technique sur des diagonales oubliées
Derrière son positionnement haut de gamme, cette série Loewe Vega repose sur une base technique nettement plus ambitieuse que la moyenne des téléviseurs compacts. Les deux modèles, déclinés en 32 et 43 pouces, s’appuient sur des dalles LCD VA Ultra HD associées à un rétroéclairage Direct-LED Full Array. Un choix rare sur ces tailles d’écran, et qui change la donne en matière de contraste et de maîtrise lumineuse.
Le modèle 32 pouces dispose ainsi de 260 zones de gradation locale, tandis que la version 43 pouces monte à 390 zones, avec une luminance annoncée culminant respectivement à 550 et 880 cd/m². Une fiche technique qui permet à Loewe de mettre son support de l'ensemble des formats HDR, dont Dolby Vision IQ, sur cette gamme Vega et d’offrir une image dynamique, y compris en environnement lumineux.
Connu pour ses téléviseurs OLED premium comme le Stellar, Loewe s'attaque cette fois-ci au LCD avec deux diagonales de 32 et 43 pouces.
Côté usages, Loewe n’a pas négligé la polyvalence. La connectique comprend quatre entrées HDMI, dont deux ports HDMI 2.1. Le 43 pouces peut ainsi exploiter un signal 4K jusqu’à 120 Hz, avec VRR et ALLM à la clé pour le jeu vidéo, tandis que le 32 pouces se limite à 60 Hz. La plateforme Loewe os9, basée sur le système Vidaa de Hisense, assure pour sa part l’accès aux principaux services de streaming, mais aussi au cloud gaming via Blacknut et Boosteroid.
Un objet pensé pour l’intérieur, fidèle à l’ADN Loewe
Au-delà des chiffres, Vega s’inscrit surtout dans une continuité esthétique et industrielle chère à Loewe. Le design mise sur un cadre en aluminium brossé, une grille de haut-parleurs soignée et un pied de table métallique orientable, avec une finition chromée assumée. Les connexions sont dissimulées, la gestion des câbles intégrée, et plusieurs solutions de fixation (table, sol ou mur) sont proposées pour adapter le téléviseur à différents espaces de vie.
L’audio n’est pas en reste, avec une barre de son intégrée de 60 watts, compatible Dolby Atmos, développée et réglée en interne. Sans rivaliser avec un système home cinéma dédié, elle permet à Vega de se suffire à lui-même dans la majorité des configurations, tout en restant évolutif grâce au HDMI eARC.
Cette attention portée à l’objet et à sa fabrication n’est pas anodine. Elle fait directement écho à la philosophie industrielle que la marque défend encore aujourd’hui, notamment sur ses modèles OLED assemblés en Allemagne. Pour celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre cette approche à contre-courant, notre reportage réalisé au cœur de l’usine Loewe en Bavière offre un éclairage précieux sur la manière dont la marque conçoit ses téléviseurs, loin des chaînes de production de masse.
Cette ambition se traduit aussi dans le positionnement tarifaire. Proposés à 1 500 € en 32 pouces et 1 700 € en 43 pouces, les Loewe Vega ne cherchent clairement pas à rivaliser avec les téléviseurs grand public. Ils s’adressent à un public prêt à privilégier la qualité de fabrication, le design et la cohérence globale de l’objet, même sur des diagonales compactes. Autrement dit, une proposition de niche, assumée, mais qui rappelle que le haut de gamme ne se résume pas à la taille de l’écran.