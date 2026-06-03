Après avoir levé le voile sur une gamme 2026 particulièrement ambitieuse, TCL précise désormais le nerf de la guerre : les prix. Et c’est sans doute là que l’offensive de la marque devient la plus intéressante à observer.
Le constructeur chinois ne semble pas vouloir se cantonner à occuper le terrain. À observer ce lancement, on peut surtout y voir l'application au moniteur gaming d'une stratégie déjà vue sur le marché des téléviseurs : pousser des technologies premium à des tarifs suffisamment agressifs pour bousculer les acteurs installés.
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Le 27C2A à 499 €, le prix qui change la lecture de la gamme
Le modèle qui retient immédiatement notre attention, c'est le TCL 27C2A, annoncé à 499 €. Sur le papier, l’écran a pourtant tout d’un modèle bien plus ambitieux que son prix ne le laisse entendre. Il combine une dalle QD-MiniLED, 1 196 zones de local dimming, une certification HDR1000 et surtout un fonctionnement Dual Mode, capable de basculer entre une définition 4K UHD à 160 Hz et un mode Full HD à 320 Hz.
C’est probablement le produit qui résume le mieux la stratégie de TCL sur cette nouvelle génération. La marque cherche clairement à rendre plus accessible un ensemble de caractéristiques encore rarement réunies à ce niveau de prix, si ce n'est chez certains acteurs comme AOC.
Le même constat vaut, dans une moindre mesure, pour les modèles e-sport. Les 27P2A Pro-A et 25P2A Pro sont tous deux annoncés à 379 €, avec des fiches techniques orientées vers la rapidité, mais sans abandonner complètement la qualité d’image. TCL y associe le MiniLED, de hautes fréquences de rafraîchissement et sa technologie Tmoc Motion Clarity, pensée pour améliorer la netteté en mouvement.
Tous les prix des nouveaux moniteurs TCL
Le haut du panier reste occupé par le 57R94, affiché à 1 999 €. Ce modèle de 57 pouces, doté d’un rétroéclairage QD-MiniLED à 2 304 zones, joue dans une catégorie à part, celle des très grands écrans immersifs destinés aux configurations les plus ambitieuses.
Plus attendu, le 32X3A est annoncé à 1 299 €. Il s’agit du premier moniteur OLED de TCL, basé sur sa technologie OLED+, avec une dalle 4K UHD à 240 Hz et un mode Full HD à 480 Hz. À ce tarif, TCL ne casse pas vraiment les prix de l’OLED gaming, mais se place dans une zone cohérente pour un 32 pouces haut de gamme, d’autant que le modèle ajoute un design très travaillé et une partie audio signée Bang & Olufsen.
|Modèle
|Prix public recommandé
|Principales caractéristiques
|57R94
|1 999 €
|57 pouces, QD-MiniLED, 2 304 zones, 120 Hz, HDR1000
|32X3A
|1 299 €
|32 pouces OLED+, 4K UHD 240 Hz, Full HD 480 Hz, audio Bang & Olufsen
|34C2A
|899 €
|34 pouces ultrawide QD-MiniLED, WQHD, 200 Hz, 1 196 zones, HDR1000
|27C2A
|499 €
|27 pouces QD-MiniLED, Dual Mode 4K 160 Hz / Full HD 320 Hz, 1 196 zones, HDR1000
|32G64
|499 €
|32 pouces QD-MiniLED, QHD, 180 Hz, 336 zones, HDR600
|27P2A Pro-A
|379 €
|27 pouces MiniLED, QHD, 320 Hz, 180 zones, HDR600
|25P2A Pro
|379 €
|24,5 pouces MiniLED, QHD, 360 Hz, 180 zones, HDR600
|27P2A
|299 €
|27 pouces MiniLED, QHD, 200 Hz, HDR600
|24G645
|279 €
|24,5 pouces QD-MiniLED, Full HD, 300 Hz, HDR600, gamme Gentle Mates
|27P1AD
|249 €
|27 pouces Full HD, jusqu’à 280 Hz, 1 ms GtG
|25P1AD
|199 €
|24,5 pouces Full HD, 300 Hz, 1 ms GtG
|24G54
|129 €
|24 pouces MiniLED, Full HD, 100 Hz, HDR400
Le 34C2A, lui, s’affiche à 899 €. Avec son format ultrawide, sa dalle QD-MiniLED, ses 1 188 zones et son taux de rafraîchissement de 200 Hz, il vise davantage les joueurs en quête d’immersion que les profils purement compétitifs. Là encore, le prix sera à juger à l’aune des performances réelles, mais le positionnement semble étudié pour attaquer un segment encore assez premium.
Cette grille a le mérite de clarifier le positionnement de TCL. La marque ne réserve pas ses technologies les plus mises en avant aux seuls modèles très haut de gamme. Le MiniLED descend sous les 400 €, le QD-MiniLED s’invite à 499 €, et l’entrée de gamme reste très accessible, avec un 25P1AD à 199 € et un 24G54 à 129 €.
Source : TCL