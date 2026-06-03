Le haut du panier reste occupé par le 57R94, affiché à 1 999 €. Ce modèle de 57 pouces, doté d’un rétroéclairage QD-MiniLED à 2 304 zones, joue dans une catégorie à part, celle des très grands écrans immersifs destinés aux configurations les plus ambitieuses.



Plus attendu, le 32X3A est annoncé à 1 299 €. Il s’agit du premier moniteur OLED de TCL, basé sur sa technologie OLED+, avec une dalle 4K UHD à 240 Hz et un mode Full HD à 480 Hz. À ce tarif, TCL ne casse pas vraiment les prix de l’OLED gaming, mais se place dans une zone cohérente pour un 32 pouces haut de gamme, d’autant que le modèle ajoute un design très travaillé et une partie audio signée Bang & Olufsen.