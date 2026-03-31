Bang & Olufsen finalise sa série limitée du centenaire avec les éditions Beolab 90 Monarch et Zenith, deux modèles produits à dix exemplaires chacun qui mettent en avant des finitions artisanales en palissandre, aluminium et nacre.
À l’approche de son centenaire, la marque danoise Bang & Olufsen achève sa série "Atelier" avec le lancement de deux nouvelles déclinaisons de son enceinte phare. La Beolab 90 se décline version Monarch Edition et Zenith Edition. Ces modèles viennent clore un cycle de cinq éditions limitées, rejoignant les versions Titan, Shadow et Mirage présentées précédemment.
L’édition Monarch : un travail sur le bois et le relief
La Beolab 90 Monarch Edition s’inscrit dans la tradition du design mobilier danois en privilégiant l’utilisation de matériaux naturels. La structure se distingue par l’intégration de lamelles en palissandre, courbées pour épouser les lignes du coffret en aluminium. Ce dispositif à 360 degrés est structuré par six nœuds en bois, dont un élément frontal intégrant une fine bande lumineuse.
L’esthétique de ce modèle repose sur le contraste entre la chaleur du palissandre et des éléments techniques en aluminium couleur ocre. Un anneau supérieur en bois massif encadre l'appareil, tandis que des sections en tissu semi-transparent assurent la transition visuelle vers les composants internes.
L’édition Zenith : aluminium et nacre
De son côté, la Beolab 90 Zenith Edition est bien différente. Elle offre une approche basée réflexion lumineuse et la précision des finitions métalliques. Ses six panneaux sont recouverts de 289 sphères en aluminium anodisé chacun, déclinées en sept nuances distinctes. Le panneau frontal, en aluminium microbillé, arbore une teinte gris foncé.
Le design est complété par un disque supérieur en nacre dont le diamètre s’aligne sur celui des sphères environnantes. Comme pour l’édition Monarch, l’utilisation d’aluminium poli et de textiles translucides permet d’unifier les différentes couches esthétiques de l’enceinte.
Des enceintes ultra exclusives
Sur le plan technique, ces deux éditions conservent l’architecture acoustique de la Beolab 90 standard. Elles embarquent 18 haut-parleurs et utilisent la technologie de "beam-forming" pour diriger le son.
La production est strictement limitée à dix paires par édition à travers le monde. Chaque paire est livrée avec un certificat d’authenticité ainsi qu’une reproduction miniature en aluminium de l’enceinte, présentée dans un coffret spécifique.
Ces nouveaux modèles sont présentés pour la première fois au public au sein du "Culture Store" de Bang & Olufsen à San Francisco, avant de faire l'objet d'une tournée mondiale dans les principaux points de vente de la marque.