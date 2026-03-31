Sur le plan technique, ces deux éditions conservent l’architecture acoustique de la Beolab 90 standard. Elles embarquent 18 haut-parleurs et utilisent la technologie de "beam-forming" pour diriger le son.

La production est strictement limitée à dix paires par édition à travers le monde. Chaque paire est livrée avec un certificat d’authenticité ainsi qu’une reproduction miniature en aluminium de l’enceinte, présentée dans un coffret spécifique.

Ces nouveaux modèles sont présentés pour la première fois au public au sein du "Culture Store" de Bang & Olufsen à San Francisco, avant de faire l'objet d'une tournée mondiale dans les principaux points de vente de la marque.