Pour célébrer cent ans d'acoustique et de design, la marque danoise vient de dévoiler Beosound Premiere, une barre de son qui ne ressemble à aucune autre. Sculptée dans un bloc d’aluminium sablé et poli à la perfection, elle brouille les frontières entre technologie et art.
Voilà une barre de son qui ne devrait pas laisser indifférent, tant par son design, ses caractéristiques techniques que par son tarif ! Le constructeur danois a, en effet, mis les petits plats dans les grands pour faire de sa Beosound Premiere une barre de son atypique.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui ont su combiner innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année et mérité leur place parmi l'élite de la tech.
Offre partenaire
Une barre de son pas comme les autres
Produite à Struer, au Danemark, la Beosound Premiere est issue du partenariat historique entre Bang & Olufsen et les artisans de Factory 5, spécialistes de la mise en forme de l’aluminium. Sa structure sans joint, sablée aux billes de verre, présente une finition mate qui capte la lumière sans la refléter. Le tweeter central, orienté vers le haut, en devient presque ornemental. Il arbore 1 925 microperforations, une référence directe à l’année de création de la marque.
Bang & Olufsen ne cache pas ses haut-parleurs : au contraire, ils s’affichent comme des éléments de design. L’objet évoque davantage une sculpture industrielle qu’un équipement audio, une approche cohérente avec la philosophie maison : concevoir le son et la forme comme un tout indissociable.
Une scène sonore spatiale
Derrière cette façade ciselée se cache une architecture à dix haut-parleurs, dont un tweeter orienté vers le plafond pour accentuer la sensation de hauteur et de volume. Bang & Olufsen a intégré des transducteurs conçus sur mesure : woofers à longue excursion pour les basses, médiums à large bande et tweeters à dôme pour les aigus. L’ensemble est piloté par une amplification multicanal indépendante, optimisée par un traitement numérique qui contrôle avec précision la direction du son.
La nouvelle technologie "Wide Stage", développée en interne, repose sur un traitement du signal capable de créer l’illusion de haut-parleurs supplémentaires. Elle étend la scène sonore bien au-delà des dimensions physiques de la barre, renforçant la sensation d’immersion tout en préservant la clarté des voix.
La Beosound Premiere prend également en charge un décodage Dolby Atmos 7.1.4 et ajuste automatiquement son rendu en fonction de la pièce grâce à un système d’analyse acoustique intégré. L’utilisateur peut la faire fonctionner seule ou l’intégrer dans un ensemble Beolink Surround, en ajoutant des enceintes Bang & Olufsen compatibles pour une restitution cinéma complète.
L’interaction avec l’appareil passe par 90 LED réactives qui traduisent visuellement les réglages sonores. Ce jeu de lumière veut rendre visible la dynamique du son.
Prix et disponibilité de la Beosound Premiere
Pour accompagner le lancement, une "Haute Edition" de 25 exemplaires numérotés a été réalisée. Chaque pièce demande 17 heures de fraisage pour faire naître un motif évoquant les ondes sonores. L’ensemble est livré avec une télécommande spécifique et un certificat d’authenticité.
La Beosound Premiere sera disponible dans son coloris aluminium dès décembre 2025 au prix de 4 900 €, avant d’être déclinée en doré et en noir anthracite.En ce qui concerne l'édition limitée… comptez 13 000 € ! Peut-être plus qu’une barre de son, la Beosound Premiere témoigne que la marque continue de traiter le son comme une matière à sculpter, cent ans après sa création.
Source : communiqué de presse