Pour accompagner le lancement, une "Haute Edition" de 25 exemplaires numérotés a été réalisée. Chaque pièce demande 17 heures de fraisage pour faire naître un motif évoquant les ondes sonores. L’ensemble est livré avec une télécommande spécifique et un certificat d’authenticité.



La Beosound Premiere sera disponible dans son coloris aluminium dès décembre 2025 au prix de 4 900 €, avant d’être déclinée en doré et en noir anthracite.En ce qui concerne l'édition limitée… comptez 13 000 € ! Peut-être plus qu’une barre de son, la Beosound Premiere témoigne que la marque continue de traiter le son comme une matière à sculpter, cent ans après sa création.