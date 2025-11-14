Pour célébrer son centenaire, Bang & Olufsen ne lance pas une nouvelle enceinte : la marque danoise revisite son modèle le plus ambitieux, la Beolab 90, dans une édition dépouillée et spectaculaire baptisée Titan Edition.
Une version qui retire tout habillage textile pour révéler une architecture en aluminium brut et célébrer à sa manière les 100 ans d’innovation portée par la marque.
Quand la Beolab 90 montre son ossature
La Titan Edition met en scène ce que le public ne voyait jamais : 65 kg d’aluminium massif, façonné, poli et sablé avec des particules de roche volcanique. Sa géométrie complexe apparaît avec ses facettes aigües, ses stries usinées évoquant des ondes sonores, et son socle poli donnant l’impression que l’enceinte flotte au-dessus du sol.
Cette édition spéciale est réalisée par le programme Atelier, dédié aux pièces sur mesure, le tout avec un niveau de détail impressionnant. L'enceinte met ainsi en avant un masque frontal taillé dans un seul bloc d’aluminium, des anneaux délicats autour des haut-parleurs, des gravures laser célébrant les 100 ans de la marque, le tout avec un travail de 12 heures de fraisage pour chaque pièce.
Une acoustique toujours hors-norme
Derrière ce design mis à nu, la Titan Edition reste une Beolab 90 à part entière.
Elle reprend son architecture acoustique spectaculaire : 18 haut-parleurs, une directivité contrôlée par DSP, un sweet spot ultra-précis ou un champ sonore 360°, et une compensation avancée de la pièce. Dix ans après sa sortie, cette plateforme reste une référence, et une source d’innovation pour toute la gamme B&O : Beolab 50, Beolab 28, Beosound Theatre… jusqu’aux écouteurs premium récents.
Cette Titan Edition ouvre une collection de cinq réinterprétations de la Beolab 90 prévues pour le centenaire. Toutes seront produites en série très limitée, fabriquées à la main et accompagnées d’un certificat d’authenticité, de quoi transformer une enceinte déjà iconique en une suite d’objets de collection.
Source : communiqué de presse