Derrière ce design mis à nu, la Titan Edition reste une Beolab 90 à part entière.

Elle reprend son architecture acoustique spectaculaire : 18 haut-parleurs, une directivité contrôlée par DSP, un sweet spot ultra-précis ou un champ sonore 360°, et une compensation avancée de la pièce. Dix ans après sa sortie, cette plateforme reste une référence, et une source d’innovation pour toute la gamme B&O : Beolab 50, Beolab 28, Beosound Theatre… jusqu’aux écouteurs premium récents.



Cette Titan Edition ouvre une collection de cinq réinterprétations de la Beolab 90 prévues pour le centenaire. Toutes seront produites en série très limitée, fabriquées à la main et accompagnées d’un certificat d’authenticité, de quoi transformer une enceinte déjà iconique en une suite d’objets de collection.