Le modèle le plus symbolique de cette offensive est sans doute le TCL 32X3A. Il s’agit du premier moniteur OLED de la marque, présenté sous l’appellation OLED+, une technologie OLED développée par TCL, sans doute à partir d'une dalle LG Display (en attendant l'Inkjet OLED). Le produit coche plusieurs cases très actuelles : diagonale de 31,5 pouces, définition 4K UHD, fréquence de 240 Hz, mode Full HD à 480 Hz, temps de réponse annoncé à 0,03 ms GtG et connectique DisplayPort 2.1. TCL y ajoute un design très fin, un châssis travaillé, une lumière ambiante à l’arrière et un système audio développé avec Bang & Olufsen.

Cette technologie OLED+ repose notamment sur une structure Matrix-Pure Pixel, associée à un empilement OLED multicouche, un polariseur circulaire à faible réflexion et un traitement antireflet. L’objectif est double : limiter les reflets et les teintes parasites en environnement lumineux, mais aussi améliorer la lisibilité du texte, un point encore sensible sur certains moniteurs OLED. TCL insiste également sur une latence d’affichage réduite, grâce à son algorithme Rapid Frame.