TCL ne veut visiblement plus se contenter d’être l’un des acteurs les plus offensifs du marché des téléviseurs. Après avoir imposé le MiniLED sur de nombreuses gammes TV, le constructeur chinois entend désormais accélérer sur un autre terrain très disputé : celui des moniteurs gaming.
Pour 2026, la marque prépare une arrivée en force en Europe, avec une gamme particulièrement dense. Au programme : un premier modèle OLED, plusieurs écrans QD-MiniLED, des références pensées pour l’e-sport, mais aussi une nouvelle salve de moniteurs conçus autour du partenariat avec Gentle Mates. Une offensive large, qui montre surtout que TCL veut s'installer avec une vraie famille d’écrans gaming face aux spécialistes déjà bien établis.
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Enfin une vraie gamme de moniteurs gaming chez TCL
Jusqu’ici, TCL était surtout identifié pour ses téléviseurs, en particulier ses modèles MiniLED et QD-MiniLED. Sur le marché du moniteur PC, la marque restait plus discrète, malgré l’importance de TCL CSOT, sa filiale dédiée aux dalles, dans l’écosystème mondial de l’affichage. Cette fois, le discours change : TCL veut apparaître en Europe comme un acteur à part entière du moniteur gaming.
La gamme 2026 se construit autour d’une segmentation assez claire. Les modèles X Series occupent le rôle de vitrine, avec le 32X3A OLED+ en tête d’affiche. Les C Series misent davantage sur l’immersion et la qualité d’image, notamment avec des dalles QD-MiniLED très ambitieuses. Les P Series, enfin, ciblent plus directement les joueurs compétitifs, avec de très hautes fréquences de rafraîchissement, des diagonales plus classiques et une attention particulière portée à la netteté en mouvement.
Cette lecture par usages est sans doute ce qu’il faut retenir avant même d’entrer dans le détail des fiches techniques. TCL ne parle pas seulement aux joueurs qui veulent l'écran "le plus rapide" ou "le plus lumineux". La marque distingue les profils polyvalents, les amateurs de jeux AAA, les joueurs console, les profils e-sport et les utilisateurs qui cherchent un écran capable de passer du jeu au divertissement, voire au travail léger. Une approche logique, tant le marché du moniteur gaming s’est fragmenté ces dernières années entre OLED, MiniLED, ultrawide, Dual Mode et très haut refresh rate.
Le 32X3A, premier OLED de TCL en Europe
Le modèle le plus symbolique de cette offensive est sans doute le TCL 32X3A. Il s’agit du premier moniteur OLED de la marque, présenté sous l’appellation OLED+, une technologie OLED développée par TCL, sans doute à partir d'une dalle LG Display (en attendant l'Inkjet OLED). Le produit coche plusieurs cases très actuelles : diagonale de 31,5 pouces, définition 4K UHD, fréquence de 240 Hz, mode Full HD à 480 Hz, temps de réponse annoncé à 0,03 ms GtG et connectique DisplayPort 2.1. TCL y ajoute un design très fin, un châssis travaillé, une lumière ambiante à l’arrière et un système audio développé avec Bang & Olufsen.
Cette technologie OLED+ repose notamment sur une structure Matrix-Pure Pixel, associée à un empilement OLED multicouche, un polariseur circulaire à faible réflexion et un traitement antireflet. L’objectif est double : limiter les reflets et les teintes parasites en environnement lumineux, mais aussi améliorer la lisibilité du texte, un point encore sensible sur certains moniteurs OLED. TCL insiste également sur une latence d’affichage réduite, grâce à son algorithme Rapid Frame.
Le MiniLED reste le terrain de jeu le plus naturel de TCL
Si le 32X3A attire logiquement l’attention, le vrai socle de la gamme reste le MiniLED. C’est là que TCL dispose de l’expérience la plus visible, héritée de ses téléviseurs. La marque multiplie les références avec des approches assez différentes selon les usages.
Le 27C2A est l’un des modèles les plus intéressants de la sélection. Il adopte une dalle QD-MiniLED de 27 pouces avec 1 196 zones de local dimming, une luminosité annoncée jusqu’à 1 200 cd/m² et une certification DisplayHDR 1000. Surtout, il reprend le principe du Dual Mode, avec un affichage 4K UHD à 160 Hz pour les jeux immersifs et un mode Full HD à 320 Hz pour les titres compétitifs. Un positionnement très dans l’air du temps, pensé pour les joueurs qui passent d’un RPG solo à un FPS nerveux sans vouloir multiplier les écrans.
Le 34C2A joue une autre carte : celle de l’immersion. Avec sa dalle ultrawide WQHD de 34 pouces, sa courbure 1500R, ses 1 188 zones de local dimming, son pic lumineux annoncé à 1 200 cd/m² et sa fréquence de 200 Hz, il vise davantage les amateurs de jeux AAA, de simulation, de contenus multimédias ou de multitâche confortable. TCL y ajoute un port USB-C, des haut-parleurs intégrés et une promesse de polyvalence assez nette.
Plus bas dans la gamme, le 32G64 conserve une approche QD-MiniLED en QHD, avec 336 zones de local dimming, 180 Hz, HDR600 et une couverture colorimétrique annoncée à 96 % du DCI-P3. Il pourrait devenir l’un des modèles les plus importants commercialement si son prix reste bien positionné. Les 27P2A, 25P2A Pro, 27P1AD et 25P1AD viennent ensuite compléter l’offre avec des fréquences élevées, jusqu’à 360 Hz pour le 25P2A Pro, et une orientation plus compétitive.
Reste à voir comment ces promesses se traduiront en conditions réelles. Le nombre de zones, la luminosité ou la certification HDR ne disent pas tout de la qualité d’un écran MiniLED. La gestion du blooming, l’algorithme de local dimming, l’homogénéité, le comportement en VRR ou encore la réactivité de la dalle seront déterminants.
Gentle Mates, l’autre levier de TCL pour parler aux joueurs
TCL ne mise pas uniquement sur la fiche technique. La marque continue aussi de s’appuyer sur son partenariat avec Gentle Mates, l’équipe e-sport fondée par Squeezie, Gotaga et Brawks. Après le TCL 24G645, premier moniteur issu de cette collaboration, deux nouveaux modèles viennent enrichir cette gamme : le 27C2A et le 27P2A Pro.
Le choix est intéressant, car il couvre deux approches différentes du gaming. Le 27C2A vise le joueur polyvalent, attaché à la fois à la qualité d’image et aux performances. Le 27P2A Pro, lui, s’adresse davantage aux amateurs de FPS et d’e-sport, avec une dalle QHD à 320 Hz, un temps de réponse annoncé à 1 ms GtG, 180 zones de local dimming, une luminosité jusqu’à 800 cd/m² et la technologie Tmoc Motion Clarity.
Derrière ce nom, TCL regroupe plusieurs briques : MPRT-Plus, OverDrive-Pro et dalle CSOT HFS. L’idée est de réduire le flou de mouvement, d’améliorer la précision dans les scènes rapides et de limiter les défauts liés à l’overdrive. Là encore, il faudra attendre des tests indépendants pour juger la qualité réelle du résultat, mais l’intention est claire : TCL veut être crédible auprès des joueurs compétitifs, pas seulement auprès des amateurs de belles images.
L’association avec Gentle Mates donne aussi à TCL une porte d’entrée plus directe vers la communauté gaming française. Sur un marché où les marques historiques ont déjà une forte notoriété, ce type de partenariat permet d’exister autrement qu’à travers une simple bataille de chiffres.
Une stratégie claire et offensive
En bref, TCL arrive avec un discours très ambitieux, presque offensif. Ce n’est pas une surprise : la marque a déjà appliqué cette méthode sur les téléviseurs, en poussant fortement le MiniLED sur des diagonales et des tarifs de plus en plus variés. Reste maintenant à voir si elle peut reproduire cette dynamique sur le moniteur gaming, un marché plus technique, plus exigeant, et où les joueurs pardonnent rarement les approximations.
La plupart de ces modèles devraient être disponibles courant juin chez les revendeurs. Nous vous informerons des prix de vente dès que nous en aurons connaissance.