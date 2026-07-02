Avec Loewe Systems, la marque allemande ouvre une nouvelle branche dédiée aux solutions audio et audiovisuelles intégrées. Objectif : s’inviter dans les voitures premium, les yachts, les résidences de prestige et les nouveaux espaces de mobilité haut de gamme.
Loewe change de terrain de jeu. La marque allemande, historiquement associée aux téléviseurs premium et aux produits audio/vidéo haut de gamme, annonce la création de Loewe Systems GmbH, une nouvelle entité basée à Berlin. Sa mission sera de développer des solutions audiovisuelles entièrement intégrées pour des marchés où le sur-mesure compte autant que la fiche technique.
Dans le viseur, on retrouve notamment les constructeurs automobiles, les promoteurs de résidences de luxe, les yachts, les véhicules de loisirs haut de gamme ou encore les nouveaux acteurs de la mobilité premium. Autrement dit, Loewe ne veut plus seulement vendre des produits à installer dans un salon. La marque veut désormais concevoir des environnements complets.
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Des TV aux voitures de luxe
Loewe Systems ne se présente pas comme une simple division audio. L’entreprise parle plutôt d’écosystèmes audiovisuels complets, associant architecture acoustique, intégration des haut-parleurs, calibrage DSP, interfaces utilisateur, technologies d’affichage et systèmes de projection. Le tout avec une approche B2B, pensée pour des partenaires qui veulent intégrer ces solutions très en amont dans leurs propres projets.
C’est particulièrement vrai dans l’automobile, où l’audio premium est devenu un élément de différenciation à part entière. Loewe n’a pas encore annoncé de constructeur partenaire, mais la composition de l’équipe donne déjà une idée des ambitions. La nouvelle entité est dirigée par Alexander Meisen, accompagné d’Ajan Hannemann pour l’acoustique et de Robert Schletze pour l’ingénierie automobile. Des profils qui doivent aider Loewe à se positionner sur un marché déjà occupé par des noms comme Burmester, Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins ou Harman Kardon.
Cabasse comme accélérateur
Cette annonce prend aussi une autre dimension depuis le rachat de Cabasse par Loewe Technology, officialisé au printemps. Avec la marque française, Loewe récupère un vrai savoir-faire dans la conception d’enceintes, le traitement numérique du signal et l’acoustique haut de gamme. De quoi donner davantage de crédibilité à cette nouvelle offensive, au-delà du simple discours de marque premium.
L’idée est donc assez claire : Loewe veut combiner son image de constructeur allemand très design avec l’expertise audio de Cabasse, pour proposer des solutions intégrées dans des environnements où le prix est moins central que l’expérience, la personnalisation et la cohérence globale.
La présence de Kylian Mbappé, déjà lié à Loewe comme actionnaire et ambassadeur, accompagne aussi cette stratégie internationale. Mais le plus intéressant reste ailleurs : dans la volonté de Loewe de ne plus se limiter au téléviseur ou à l’enceinte vendue en boutique.
Toujours est-il que pour l'instant, Loewe Systems annonce une direction, une équipe et des marchés cibles, mais pas encore de premiers projets clairement identifiés. L’annonce n’en reste pas moins révélatrice d’une tendance plus large : dans le très haut de gamme, l’audio/vidéo ne se vend plus seulement comme un produit, mais comme une expérience intégrée, pensée dès la conception d’un lieu, d’un véhicule ou d’un espace de vie.