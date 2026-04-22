Mais alors, qu'en sera-t-il de l’identité de Cabasse ? Loewe affirme vouloir préserver la marque, son ancrage et ses équipes, mais l’équilibre sera forcément délicat. Entre héritage hi-fi et logique de marque globale, le risque de dilution existe, même s’il est encore trop tôt pour en mesurer l’ampleur.



Avec Cabasse, Loewe ne se contente pas d’ajouter une brique à son catalogue. Le constructeur allemand change de dimension, en s’offrant une expertise qu’il ne possédait pas à ce niveau.



Ce rachat dit aussi autre chose sur le marché hi-fi. Pour les marques historiques comme Cabasse, l’indépendance devient de plus en plus difficile à maintenir. Entre pression économique et évolution des usages, les rapprochements de ce type pourraient bien se multiplier.