Sauvé ! Ou presque. Menacé après son placement en redressement judiciaire, Cabasse passe sous le pavillon allemand de Loewe. Une opération qui sécurise l’avenir de la marque bretonne et en dit long sur les mutations du marché de la hi-fi.
Placée en redressement judiciaire début 2026, Cabasse traversait une période critique, entre baisse d’activité et tensions sur la production. Sans repreneur, l’avenir de la marque était clairement incertain. Loewe s’est finalement positionné avec une offre de reprise estimée à environ 400 000 euros (un montant modeste au regard de l’héritage de Cabasse) incluant la marque, ses technologies et une partie des effectifs, permettant d’assurer une continuité, notamment en Bretagne.
Cette reprise intervient toutefois dans un cadre plus dur qu’il n’y paraît : la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, avec des pertes importantes pour les créanciers et une perte totale pour les actionnaires.
Une marque emblématique en difficulté
Fondée en 1950, Cabasse fait partie des noms qui ont marqué l’histoire de la haute fidélité, notamment grâce à ses travaux sur les haut-parleurs coaxiaux et son exigence quant à la reproduction sonore. Mais ces dernières années, la marque bretonne traversait une période délicate… Baisse du chiffre d’affaires, problèmes d’approvisionnement et production ralentie ont conduit l’entreprise au redressement judiciaire début 2026. Sans repreneur, l’avenir de Cabasse était clairement menacé.
C’est dans ce contexte que Loewe s’est positionné, avec une offre de reprise incluant la marque, ses technologies et une partie de ses effectifs.
Connu pour ses téléviseurs premium au design soigné, notamment avec l'unique ligne d'assemblage de téléviseurs OLED d'Europe située à Kronach, en Allemagne, Loewe cherche en effet depuis plusieurs années à renforcer sa proposition sur le secteur audio. En intégrant Cabasse, le constructeur allemand met la main sur un savoir-faire acoustique reconnu, avec des technologies et une légitimité qu’il ne possédait pas jusque-là.
Un enjeu stratégique pour Loewe
À première vue, ce rachat peut ressembler à une opération de sauvetage. Mais pour Loewe, l’enjeu est ailleurs : renforcer l’intégration entre image et son. Avec Cabasse, le constructeur allemand pourrait aller plus loin dans cette logique, en s’appuyant sur un savoir-faire acoustique reconnu.
Mais alors, qu'en sera-t-il de l’identité de Cabasse ? Loewe affirme vouloir préserver la marque, son ancrage et ses équipes, mais l’équilibre sera forcément délicat. Entre héritage hi-fi et logique de marque globale, le risque de dilution existe, même s’il est encore trop tôt pour en mesurer l’ampleur.
Avec Cabasse, Loewe ne se contente pas d’ajouter une brique à son catalogue. Le constructeur allemand change de dimension, en s’offrant une expertise qu’il ne possédait pas à ce niveau.
Ce rachat dit aussi autre chose sur le marché hi-fi. Pour les marques historiques comme Cabasse, l’indépendance devient de plus en plus difficile à maintenir. Entre pression économique et évolution des usages, les rapprochements de ce type pourraient bien se multiplier.