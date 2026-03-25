La branche grand-public de Sennheiser est abandonnée par son propriétaire suisse, Sonova, qui pour rappel, l’avait acheté en 2021. Ce dernier vient en effet d’annoncer sa mise en retrait du marché consumer pour se concentrer uniquement sur les aides auditives, sa spécialité.
Pour synthétiser, la branche Consumer Hearing de Sonova, qui se résume à la division grand public de Sennheiser, est classée comme une activité abandonnée pour l'exercice 2025-2026, en vue d’une vente.
Sans vision ou sans solution
Le rachat de la division Sennheiser Consumer Hearing en 2021 ouvrait selon Sonova la possibilité d’un rapprochement entre deux marchés, utilisant le constructeur allemand comme une porte d’entrée (pour les utilisateurs) vers leurs solutions auditives. En quelque sorte, fidéliser une clientèle avant son inévitable passage par la surdité, légère ou sévère, en prenant de l’âge.
Un calcul pour le moins étrange avec le recul, voire discutable sur un temps si réduit, qui ressemble plutôt à une solution de facilité. Mis à part des Sennheiser Conversation Clear Plus à cheval entre deux approches, quelques protections auditives passives, et quelques aides auditives brandées, la synergie entre Sonova et Sennheiser a toujours été un concept très vaporeux.
Quoiqu’il en soit, Sonova a décidé de totalement recentrer sa stratégie autour de son cœur de métier, les aides auditives, avec un objectif de 6 milliards de francs suisses de revenus à l’horizon 2030-2031.
Et pour Sennheiser Consumer ? Cette division est donc classée comme une division abandonnée, la sortant de facto du bilan de Sonova, et mise en vente dès à présent. Le placement d’une activité sous la norme IFRS 5 (activité abandonnée) implique une vente dans les 12 mois, ou une réintégration de ladite branche (hautement improbable).
À court terme, il ne faut évidemment pas s’attendre à de nouvelles sorties côté Sennheiser. Le reste dépendra de la présence d’éventuels acheteurs. Au moins, la division Sennheiser Pro (microphones, casques pro, marque Neumann, etc…), toujours contrôlée par la marque, se porte bien.