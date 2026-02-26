Le Groupe SEB envisage ainsi la suppression de jusqu’à 2 100 postes à l’échelle mondiale, soit un peu moins de 7% de ses effectifs.

Une restructuration d’ampleur qui concerne également la France, puisqu'environ 500 postes pourraient être touchés, mais exclusivement sur la base du volontariat, assure la direction. À noter que la production ne serait pas concernée par le plan mis en place par le groupe français.