Conçu en aluminium anodisé avec des coussinets en cuir véritable, le Loewe Leo se distingue aussi par sa démarche de durabilité : batterie, coussinets et arceau peuvent être remplacés. Deux coloris sont proposés au lancement, Midnight Blue et Moonlight Beige, avec un poids de 360 g et un design pliable à plat.





En associant son casque à une figure planétaire comme Mbappé, Loewe cherche à imposer le Leo comme une nouvelle icône du luxe audio, entre technologie de pointe et image de prestige, un produit qui ne cache donc pas ses ambitions.