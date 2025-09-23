La marque allemande Loewe franchit une nouvelle étape en dévoilant son tout premier casque Bluetooth, le Loewe Leo. Un lancement placé sous le signe du prestige, avec comme ambassadeur mondial Kylian Mbappé, symbole de performance et de jeunesse, et un prix qui confirme les ambitions haut de gamme de la marque : 1 299 €.
Grande nouvelle pour la marque allemande Loewe. Élargissant progressivement son catalogue de produit, initialement porté sur le home cinéma, Loewe vient d'annoncer la sortie de son tout premier casque Bluetooth avec le Loewe Leo.
Un casque qui allie luxe et technologies avancées
Réputée depuis plus d’un siècle pour ses téléviseurs et enceintes design, avec des produits en partie fabriqués dans son usine de Kronach, Loewe inaugure une nouvelle catégorie avec le Leo. Le constructeur promet un son d’exception grâce à des transducteurs dynamiques de 50 mm, associés à un amplificateur signé Texas Instruments et à une compatibilité complète avec les formats Hi-Res Audio, Dolby Atmos et Bluetooth LE Audio (LC3+).
Le casque intègre une réduction de bruit adaptative, capable d’ajuster automatiquement son intensité, et un mode Transparence qui détecte lorsqu’un interlocuteur s’adresse à l’utilisateur. L’autonomie annoncée atteint 65 heures, avec une recharge rapide via USB-C.
L’intelligence artificielle au cœur de l’expérience
Au-delà de l’audio, Loewe met en avant des fonctionnalités d’IA embarquée. Le casque propose ainsi la traduction instantanée en temps réel via les cinq microphones intégrés, et un assistant vocal basé sur la technologie OpenAI, capable de prendre des notes ou de gérer des tâches simples. L’accès est gratuit la première année (modulo un nombre de crédits limités), puis proposé via un abonnement de 7,99 € par mois ensuite.
L’application Loewe Leo complète le dispositif avec personnalisation du son grâce au test auditif Mimi Hearing, à des commandes vocales, ou encor à un égaliseur intégré.
Un design durable et premium
Conçu en aluminium anodisé avec des coussinets en cuir véritable, le Loewe Leo se distingue aussi par sa démarche de durabilité : batterie, coussinets et arceau peuvent être remplacés. Deux coloris sont proposés au lancement, Midnight Blue et Moonlight Beige, avec un poids de 360 g et un design pliable à plat.
En associant son casque à une figure planétaire comme Mbappé, Loewe cherche à imposer le Leo comme une nouvelle icône du luxe audio, entre technologie de pointe et image de prestige, un produit qui ne cache donc pas ses ambitions.
Source : Communiqué de presse