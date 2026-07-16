Quand Harry rencontre Sally… Au lycée. La circonscription scolaire de Salamanca City Central, l’équivalent américain d’une petite académie regroupant plusieurs écoles, est installée sur la réserve de la nation Seneca et compte environ 1 300 élèves. Cet automne, ses lycéens croiseront un nouveau visage dans les cours de robotique. Sally, à l’apparence féminine, sera assise en permanence, mais bougera le haut du corps et modulera ses expressions faciales pour dialoguer avec les élèves. Optio, une plateforme d’avatars accessible sur ordinateur, la remplacera après les cours pour réviser une leçon ou poser une question.

« Salamanca marque le début d’une nouvelle ère », a déclaré Andrew Kiguel, P.-D. G de Realbotix. Le fabricant a doté le M-Series d'une peau en silicone et de longs cheveux bruns. Formé sur le programme scolaire de la circonscription, l’avatar Optio répondra aussi aux devoirs envoyés en photo et traduira les échanges dans plus de cent langues. Chaque élève dispose d'un code d’identification unique pour retrouver le fil de ses conversations passées. Selon Mark Beehler, superintendant de la circonscription, le système fonctionne hors connexion internet, et Realbotix n’a accès à aucune donnée personnelle identifiable des élèves. Realbotix a par ailleurs programmé le système pour alerter automatiquement l’administration en cas de mots-clés liés au suicide ou à l’automutilation.