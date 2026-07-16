Deux versions gratuites sont proposées. La première, pour ordinateur portable, conserverait environ 95% des performances, et la seconde, d'environ 3,9 Go est calibrée pour la mémoire d'un iPhone 17 Pro, tout en conservant près de 90% de précision. Un tableau de benchmarks publié par PrismML dans son whitepaper détaille cet écart par catégorie. La perte reste la plus faible sur les mathématiques (95,3 à 91,7 points, soit -3,8%), tandis qu'elle se creuse davantage sur l'agentivité et l'appel d'outils (80,0 à 66,0 points, soit -17,5%) ainsi que sur la vision (72,6 à 59,6 points, soit -17,9%).

L'annonce survient un jour après l'ouverture par Apple de la bêta publique d'iOS 27, marquée chez nous par l'absence de Siri AI pour les utilisateurs. Traiter davantage de requêtes sur l'iPhone réduirait le délai de réponse, limiterait les coûts serveurs et permettrait à certaines fonctions d'être exécutées hors connexion, en accord avec le discours d'Apple sur la confidentialité. Carolina Milanesi, de Creative Strategies, cite la photographie computationnelle, la génération vidéo ou les outils de santé, des usages où les données restent sensibles.

Plusieurs analystes appellent à la prudence. Tarun Pathak, de Counterpoint Research, rappelle que la fiabilité d'un tel modèle ne se jugera qu'à l'épreuve de millions de requêtes sur des milliers de configurations. Phil Solis, d'IDC, pointe la consommation énergétique comme principale inconnue. Un modèle sollicité en continu pourrait épuiser la batterie, même avec un poids réduit. Selon Morgan Stanley, le coût de la mémoire vive pourrait grimper d'environ 190% sur un an pour Apple en 2027, et celui du stockage flash NAND de près de 180%, ce qui pousserait la firme à augmenter le prix des iPhone 18 d'environ 200 dollars pour préserver ses marges. Gil Luria, de D.A. Davidson, estime que la réduction de la taille des modèles ne fera pas disparaître le besoin en puces, mais déplacerait une partie de cette demande des centres de données vers les appareils.