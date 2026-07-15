Une troisième mesure d'économies touchera La Provence, avec une trentaine de départs annoncés au sein du célèbre titre de PQR (presse quotidienne régionale), passé au format tabloïd au début de l'année. Le quotidien s'ajoute à La Tribune, où 56 postes de journalistes ont déjà disparu en avril au profit de 32 créations dans un pôle dominé par BFM Business, ce qui n'a pas manqué de déclencher une grève, et à La Tribune Dimanche, passée également du format berlinois au tabloïd. Rodolphe Saadé, le big boss de CMA CGM, avait dit ne pas vouloir « faire n'importe quoi » avec ses médias. Reste à voir si la rigueur suffira là où l'argent, jusqu'ici, n'a pas suffi.