La NASA s'est allégée d'environ 518 millions de dollars, soit environ 453 millions d'euros, à Lockheed Martin depuis le lancement du programme en 2018. Le contrat initial prévoyait pourtant un budget de 247,5 millions de dollars, autrement dit 217 millions d'euros. Mais le premier vol, promis pour 2021, n'a eu lieu qu'en octobre 2025.

Avec cet argent, la NASA veut convaincre les régulateurs américains et internationaux de fixer un nouveau seuil de bruit pour le vol supersonique commercial. Le vol supersonique civil est interdit au-dessus des États-Unis depuis 1973, en raison du bruit du bang sonique. Ce bang se propage sur environ 40 kilomètres de part et d'autre de la trajectoire d'un avion, une zone où les habitants subissent une détonation sans voir passer l'appareil.

Pour la petite Histoire, le Concorde volait déjà à Mach 2 dès 1976 sur les lignes transatlantiques exploitées par British Airways et Air France, sans jamais survoler de zones habitées à vitesse supersonique. Le dernier vol commercial de l'appareil a eu lieu en 2003, après des années de coûts d'exploitation élevés et une capacité limitée à une centaine de passagers, deux ans après le crash de juillet 2000 et les attentats du 11-septembre. L'échec du programme n'était pas donc pas le dû uniquement au bang sonique.

Le X-59 doit encore enchaîner plusieurs mois d'essais de performance avant d'entrer dans sa phase de validation acoustique. Les ingénieurs mesureront alors précisément sa signature sonore, avant de faire voler l'appareil au-dessus de communautés américaines sélectionnées et de recueillir leurs impressions sur le bruit perçu au sol. Aucun passager ne montera jamais à bord du X-59, car il s'agit d'un avion de recherche monoplace. Ses données de vol devront ensuite guider la conception d'éventuels avions de ligne supersoniques silencieux. Mais le rêve d'un nouveau Concorde silencieux fendant les cieux est bien près de se réaliser.