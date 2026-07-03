Le mur du son pourrait de nouveau tomber au-dessus des États-Unis, mais cette fois-ci sans faire trembler les murs et les fenêtres. L’aviation civile américaine vient de franchir une étape symbolique : la FAA propose d’abandonner l’interdiction quasi générale des vols supersoniques au-dessus du territoire américain, en vigueur depuis 1973, pour la remplacer par une limite acoustique. En clair, un avion civil pourrait dépasser Mach 1 au-dessus des terres, à condition de prouver que son bang supersonique n’atteint pas le sol avec une intensité gênante.

Le verrou qui avait tué l'essor du Concorde

Cette règle avait contribué à enfermer Concorde sur quelques routes transatlantiques, principalement entre Paris, Londres et New York. L’avion franco-britannique allait très vite, mais pas partout. Son bang supersonique, jugé trop bruyant pour les zones habitées, avait réduit son intérêt commercial et refroidi l’industrie. Boeing avait déjà abandonné en 1971 son 2707, un rival américain géant, avant même d’avoir fait voler son prototype.