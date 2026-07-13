Vous utilisez vos données mobiles à la vitesse de l’éclair ? Pourquoi ne pas programmer une alerte lorsque vous atteignez la moitié de votre enveloppe ? Sur Android, rendez-vous dans « Réseau et Internet » > « Cartes SIM », cliquez sur votre carte puis sur « Avertissement et limite de données ». Ici, activez l’option « Activer l'avertissement » puis appuyez sur « Seuil d'avertissement » et indiquez une limite de données. Votre portable vous avertira quand vous la dépassez.