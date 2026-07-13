Vous avez tendance à exploser votre forfait mobile ? Quelques réglages bien utiles vont vous permettre de revenir dans le droit chemin.
La gestion des données mobiles est cruciale sur les smartphones. Chez Samsung, par exemple, le VPN et économiseur de données Samsung Max a tiré sa révérence après des années de bons et loyaux services en laissant en plan 50 millions d’utilisateurs. Si vous dépassez régulièrement les données mobiles comprises dans votre forfait, ces 5 astuces vont vous permettre d’inverser la tendance.
1. Mettez en place un filet de sécurité
Vous utilisez vos données mobiles à la vitesse de l’éclair ? Pourquoi ne pas programmer une alerte lorsque vous atteignez la moitié de votre enveloppe ? Sur Android, rendez-vous dans « Réseau et Internet » > « Cartes SIM », cliquez sur votre carte puis sur « Avertissement et limite de données ». Ici, activez l’option « Activer l'avertissement » puis appuyez sur « Seuil d'avertissement » et indiquez une limite de données. Votre portable vous avertira quand vous la dépassez.
2. Bloquez votre consommation de données
Vous avez peur de continuer à trop consommer même avec une alerte ? Il est temps de passer aux choses sérieuses : repartez dans la section « Avertissement et limite de données » mais cette fois-ci, cliquez sur « Activer la limite » et définissez un seuil de consommation en cliquant sur « Limite de données ». Votre téléphone vous empêchera alors d’utiliser vos données quand la limite sera atteinte.
3. Mettez vos applis au pas
Toutes les applis n’ont pas besoin d’un accès permanent à la 4G ou à la 5G. Si vous voulez restreindre certains services, rendez-vous dans la section « Applications » des paramètres, sélectionnez une app, puis appuyez sur « Consommation des données mobiles » et ajustez les réglages, en empêchant par exemple la consommation de données en arrière-plan.
4. Téléchargez au lieu de streamer
Une bonne pratique à ne pas oublier est aussi de télécharger en avance via le Wi-Fi les contenus auxquels vous souhaitez accéder. Vous éviterez ainsi de streamer le contenu en continu où que vous vous rendiez. La plupart des plateformes de vidéo ou de musique proposent cette option, alors pourquoi s’en priver ?
5. Misez sur l'économiseur de données
Enfin, si vous voulez aller plus loin, pensez à activer le mode « Économiseur de données » qui coupe l’activité en arrière-plan de toutes les applications de votre smartphone. Vous le trouverez dans les paramètres de votre appareil, en allant dans « Réseau et internet » > « Économiseur de données ». Vous pouvez notamment, en cliquant sur « Données mobiles illimitées », indiquer des exceptions parmi les applis listées.
Attention, il ne vaut mieux pas abuser de ce mode si vous ne voulez pas manquer des notificationss ou empêcher certains services de fonctionner correctement. Réservez-le aux cas d’urgence ou de dépannage.