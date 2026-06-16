Le service a enregistré plus de 50 millions de téléchargements sur le Google Play Store au fil de son existence (précision utile : la nuance entre téléchargements cumulés et base d'utilisateurs actifs peut être considérable, et Samsung n'a pas communiqué de chiffres d'usage). Les notifications de fermeture avaient été envoyées en avril 2026, avec une date limite fixée au 15 juin. Samsung n'a accompagné cette annonce d'aucun commentaire public sur les raisons de la fermeture, ni d'aucune recommandation de remplacement.

Ce que la fin de Samsung Max dit sur les VPN gratuits de constructeur

Au-delà de la fermeture en elle-même, il y a un sujet sous-jacent qui mérite d'être posé directement : peut-on faire confiance à un VPN intégré par le fabricant de son téléphone ? Un VPN, par définition, est un service auquel vous confiez l'intégralité de votre trafic réseau. Quand ce service appartient au même constructeur que votre appareil, que ses conditions d'utilisation peuvent changer à sa discrétion et qu'il peut fermer sans préavis raisonnable, la chaîne de confiance est au minimum fragile.

Samsung est le premier constructeur en Europe, avec 35 % de part de marché et 46,6 millions de smartphones expédiés en 2025. La plupart de ces appareils avaient Samsung Max préinstallé. Les utilisateurs qui en avaient fait leur solution VPN quotidienne sur les réseaux publics (aéroports, hôtels, cafés) se retrouvent sans filet depuis le 15 juin. Les alternatives ne manquent pas : des solutions comme Proton VPN (éditeur suisse, politique de logs vérifiée indépendamment) représentent un niveau de garantie que Samsung Max, service intégré d'un constructeur hardware, n'a jamais vraiment pu prétendre offrir.

Si vous utilisiez Samsung Max, la première démarche est simple : désinstaller la coquille vide. La seconde est de choisir un successeur avec une politique de logs publiée et un historique d'audits indépendants.