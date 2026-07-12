Le plasma solaire circule différemment selon la profondeur. Dans la zone radiative interne, il tourne comme un bloc rigide. Sa vitesse varie quant à elle avec la latitude dans la zone convective externe. La tachocline absorbe cette rupture sur une épaisseur infime, à peine quelques pour cent du rayon solaire.

Sans confinement, cette fine couche s’étalerait par diffusion thermique et s’épaissirait au fil des millénaires. Le champ magnétique empêche cette expansion et agit comme un étau invisible. Il maintient la tachocline dans ses limites étroites et tire son énergie des mouvements de cette même couche.

Selon Loren Matilsky, postdoctorant à l’université de Californie à Santa Cruz, cette relation fonctionne dans les deux sens. La tachocline alimente la dynamo solaire, mais la dynamo confine aussi la tachocline en retour.

L'’équipe a mobilisé plusieurs centaines de millions d’heures de calcul sur le supercalculateur le plus puissant de la NASA pour produire ces simulations.