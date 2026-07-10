Les deux cellules mentionnées affichent des capacités respectives de 1 921 mAh et 2 962 mAh pour un total minimal de 4 883 mAh. La chaîne d'approvisionnement table sur une fourchette comprise entre 4 800 et 5 000 mAh, sous réserve de confirmation. Ce design à deux cellules est habituel sur les smartphones pliants de type livre, où la batterie est répartie entre les deux parties du châssis.

Face à ses principaux concurrents, l’iPhone Ultra se situerait ainsi dans la moyenne des smartphones pliants. Le Google Pixel 10 Pro Fold embarque 5 015 mAh, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 7 se contente de 4 400 mAh. L'écart avec la rumeur initiale est toutefois assez notable : des tests d'ingénierie évoquaient une batterie comprise entre 5 400 et 5 800 mAh. Apple aurait depuis révisé le design, à moins que cette première estimation n’ait été erronée dès le départ.

Dès mars 2025, des sources indiquaient que la firme de Cupertino avait placé l'efficacité énergétique au cœur du développement de son iPhone Fold/Ultra, en cherchant notamment à réduire l'épaisseur des composants tout en maintenant une autonomie satisfaisante. L'analyste Ming-Chi Kuo a par ailleurs signalé l'utilisation de cellules haute densité, ce qui pourrait partiellement compenser une capacité brute moins élevée qu'attendu.