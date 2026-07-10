Des références enregistrées par le fournisseur de batteries d'Apple laissent entrevoir la capacité totale du premier iPhone pliant de la marque. Les chiffres qui circulent sont inférieurs aux estimations antérieures, et la question de l'autonomie reste entière pour un appareil attendu à plus de 2 000 dollars.
Attendu aux côtés des iPhone 18 Pro lors d'une présentation prévue en septembre, l'iPhone Ultra accumule les fuites à l'approche de son lancement. Après son design, sa fiche technique et son positionnement tarifaire, c'est désormais sa batterie qui fait l'objet d'une divulgation. Selon un leaker chinois actif sur Weibo, connu sous le pseudonyme Digital Chat Station, le fournisseur de batteries d'Apple aurait enregistré deux nouvelles cellules destinées au smartphone pliant. Une information à prendre avec précaution, mais qui laisse entrevoir une autonomie plus serrée que ce que certaines rumeurs avaient laissé espérer.
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iPhone Ultra : une batterie dans la moyenne des smartphones pliants ?
Les deux cellules mentionnées affichent des capacités respectives de 1 921 mAh et 2 962 mAh pour un total minimal de 4 883 mAh. La chaîne d'approvisionnement table sur une fourchette comprise entre 4 800 et 5 000 mAh, sous réserve de confirmation. Ce design à deux cellules est habituel sur les smartphones pliants de type livre, où la batterie est répartie entre les deux parties du châssis.
Face à ses principaux concurrents, l’iPhone Ultra se situerait ainsi dans la moyenne des smartphones pliants. Le Google Pixel 10 Pro Fold embarque 5 015 mAh, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 7 se contente de 4 400 mAh. L'écart avec la rumeur initiale est toutefois assez notable : des tests d'ingénierie évoquaient une batterie comprise entre 5 400 et 5 800 mAh. Apple aurait depuis révisé le design, à moins que cette première estimation n’ait été erronée dès le départ.
Dès mars 2025, des sources indiquaient que la firme de Cupertino avait placé l'efficacité énergétique au cœur du développement de son iPhone Fold/Ultra, en cherchant notamment à réduire l'épaisseur des composants tout en maintenant une autonomie satisfaisante. L'analyste Ming-Chi Kuo a par ailleurs signalé l'utilisation de cellules haute densité, ce qui pourrait partiellement compenser une capacité brute moins élevée qu'attendu.
Un tarif élevé pour un appareil très attendu
L'iPhone Ultra attire l'attention depuis de nombreux mois, et pas seulement pour sa batterie. Le smartphone embarquerait un écran intérieur de 7,8 pouces et un écran de couverture de 5,5 pouces, un capteur Touch ID en remplacement de Face ID, la puce A20 et le modem C2 pour certains marchés. IDC anticipe un prix de vente moyen de 2 500 dollars, avec des configurations pouvant atteindre 3 000 dollars selon les options de stockage.
Selon Nikkei Asia, Apple a revu ses ambitions commerciales à la hausse, visant désormais 10 millions d'unités vendues contre 7 à 8 millions initialement prévus. Une cible ambitieuse, d'autant que la production initiale restera limitée. Des délais de livraison de quatre à six semaines après l'ouverture des précommandes sont déjà anticipés, ces dernières pouvant être repoussées au quatrième trimestre selon Ming-Chi Kuo, dans un calendrier semblable à celui de l'iPhone X en 2017.