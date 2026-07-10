Jusqu'ici, les parents devaient rassembler avis d'imposition, attestations de la CAF ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), puis les transmettre à la crèche pour que celle-ci applique le barème national des participations familiales, encadré depuis la circulaire du 5 juin 2019. Une démarche répétitive, chronophage, et propice aux oublis ou aux erreurs de saisie, autant pour les familles que pour les équipes chargées de traiter ces dossiers chaque année. Le dispositif mis en place par l'État couvre un large spectre de structures, comme les crèches collectives, les multi-accueils, les établissements à gestion parentale ou les jardins d'enfants. Les jardins d'éveil, non éligibles à la PSU, et les micro-crèches déjà financées autrement, via le complément structure de la prestation d'accueil du jeune enfant, ne sont pas éligibles. Les autres micro-crèches, elles, entrent bien dans le champ du dispositif.