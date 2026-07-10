L'État lance une API qui calcule automatiquement le tarif des crèches à partir des revenus transmis par la CNAF et l'administration fiscale, sans justificatif à fournir par les 495 600 familles concernées chaque année.
Tous les ans, des centaines de milliers de familles françaises jonglent avec leurs avis d'imposition et attestations CAF pour que leur crèche calcule le bon tarif, et c'est parfois un casse-tête. Beaucoup perdent du temps dans cette étape administrative, source de stress et d'erreurs, mais qui va très bientôt et progressivement disparaître pour les établissements qui bénéficient de la Prestation de Service Unique, annonce l'État ce vendredi 10 juillet 2026. Une API, développée par la direction interministérielle du numérique (DINUM), va aussi simplifier le quotidien des professionnels de la petite enfance, avec un déploiement déjà amorcé dans une trentaine de communes.
Le tarif de votre crèche va désormais se calculer tout seul
Jusqu'ici, les parents devaient rassembler avis d'imposition, attestations de la CAF ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), puis les transmettre à la crèche pour que celle-ci applique le barème national des participations familiales, encadré depuis la circulaire du 5 juin 2019. Une démarche répétitive, chronophage, et propice aux oublis ou aux erreurs de saisie, autant pour les familles que pour les équipes chargées de traiter ces dossiers chaque année. Le dispositif mis en place par l'État couvre un large spectre de structures, comme les crèches collectives, les multi-accueils, les établissements à gestion parentale ou les jardins d'enfants. Les jardins d'éveil, non éligibles à la PSU, et les micro-crèches déjà financées autrement, via le complément structure de la prestation d'accueil du jeune enfant, ne sont pas éligibles. Les autres micro-crèches, elles, entrent bien dans le champ du dispositif.
Avec la nouvelle API, ce fastidieux ballet de papiers touche à sa fin. Désormais, crèches publiques et privées peuvent interroger directement la Caisse nationale des allocations familiales et la Mutualité sociale agricole pour récupérer les revenus des familles allocataires, sans que celles-ci n'aient rien à fournir de plus. Techniquement, ces données transitent via l'outil API Sécu, opéré par la Caisse nationale d'assurance retraite. Une tuyauterie administrative complexe, certes, mais dont la coordination technique reste totalement invisible pour les familles comme pour les crèches, qui n'ont qu'à utiliser leur logiciel habituel.
Ce service concerne tout de même les 12 422 établissements d'accueil du jeune enfant bénéficiaires de la Prestation de Service Unique, soit près d'un demi-million de dossiers à traiter chaque année. Le tout dans le respect du RGPD, avec le principe même du « Dites-le-nous une fois », qui évite à une administration de redemander une information qu'une autre détient déjà. Et la crèche n'est qu'une pièce du puzzle, car ce même mécanisme, baptisé API Particulier, sert déjà à calculer automatiquement les tarifs de cantine, des activités périscolaires ou des transports scolaires. L'administration, et c'est une bonne chose, mutualise ses efforts de simplification.
Un gain de temps concret pour les familles… et les professionnels
Ce n'est pas seulement pour les parents que la vie se simplifie. Côté crèche aussi, on souffle, évidemment. La saisie manuelle des données de revenus, terrain idéal pour les fautes de frappe et autres coquilles, s'efface au profit d'un calcul automatisé et forcément plus fiable. Une première évaluation chiffre le gain à environ cinq minutes par dossier, de quoi transformer un rituel administratif de septembre, moment où les tarifs sont recalculés pour l'année, en simple formalité pour les équipes de la petite enfance, déjà bien accaparées par les multiples tâches que ce travail leur confie.
Notons que les familles non-allocataires à la CAF ou à la MSA passent, elles, par une autre brique technique, l'API Impôt particulier, qui va chercher les ressources directement dans l'avis d'imposition via une connexion FranceConnect. Deux circuits différents, mais avec le même objectif de ne plus jamais redemander à une famille une information que l'administration détient déjà. Seul bémol, ou plutôt garde-fou : en cas de changement de situation familiale ou professionnelle en cours d'année, une révision du tarif reste possible, mais elle nécessitera toujours la présentation de pièces justificatives auprès du gestionnaire.
Alors, tout ça, c'est bien beau et prometteur, mais on en est où du déploiement ? 28 communes sont déjà raccordées, à l'image de Troyes de l'Aube (si vous avez la référence) où 23 crèches utilisent le dispositif, et une dizaine d'éditeurs de logiciels métier l'ont intégré, avec un raccordement technique bouclé en seulement trois jours ouvrés. Parmi les solutions déjà compatibles figurent notamment Axel, Capdemat Evolution, Carte+, Concerto, Domino'web 2.0 ou encore Malice. Les crèches intéressées peuvent d'ores et déjà formuler une demande d'accès sur la plateforme simplifions.data.gouv.fr, en sachant que les équipes de la DINUM annoncent rester mobilisées tout l'été pour accompagner les demandes de raccordement en vue de la rentrée scolaire 2026.