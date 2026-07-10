Le GDID, pour Global Device Identifier, identifie une installation de Windows auprès de certains services Microsoft. Contrairement à une empreinte matérielle classique, il ne semble pas être calculé localement à partir du processeur, de la carte mère ou du disque dur. Selon la plainte visant Stokes, une réinstallation complète de Windows suffit d’ailleurs à en obtenir un nouveau, sans changer les composants du PC.

D’après le travail de rétro-ingénierie publié sur GitHub par un chercheur indépendant connu sous le pseudonyme SmtimesIWndr, sa création passerait par les services d’identité de Microsoft, autrement dit les composants chargés d’authentifier le compte, d’enregistrer l’appareil et de maintenir le lien entre les deux.

Pour reconstituer son fonctionnement, le chercheur a observé une installation de Windows 11 en s’appuyant sur les symboles publics fournis par Microsoft, qui permettent d’identifier le rôle de fonctions internes du système, sur les traces ETW, le journal technique utilisé par Windows pour enregistrer l’activité de ses composants, ainsi que sur plusieurs valeurs inscrites dans le registre.

Ces différents indices lui ont permis de suivre le parcours supposé de l’identifiant entre les services de compte, Windows et les serveurs de Microsoft. D’après ses observations, lors de l’enregistrement de l’appareil, ces derniers lui transmettent un Device PUID, pour Passport Unique ID.

Dans la chaîne décrite par le chercheur, Windows conserve ensuite ce numéro dans le registre, avant que la plateforme Connected Devices, utilisée par les fonctions qui font communiquer Windows avec d’autres appareils et services Microsoft, ne le récupère et ne l’enregistre sous une forme commençant par g:. Il retrouve cette même valeur dans le champ technique GlobalDeviceId des rapports liés à l’Optimisation de la distribution : il s’agirait donc du Global Device Identifier, ou GDID, évoqué plus haut.