Pour comprendre ce qui s’est passé, il faut remonter à mai 2025. Une entreprise de luxe est ciblée par une opération attribuée à Scattered Spider. Les attaquants se font passer pour des employés auprès du support informatique, obtiennent la réinitialisation d’identifiants et de facteurs d’authentification, puis s’emparent de plusieurs comptes internes, dont des accès à privilèges.

Une fois entrés, les cybercriminels cherchent logiquement à garder un pied dans l’environnement compromis. Ils s’appuient pour cela sur ngrok, un outil d’ordinaire légitime qui permet de créer un tunnel vers une machine distante, et dont l’usage laisse des traces exploitables dans les journaux des équipements attaqués.

Ces données permettent aux enquêteurs de remonter jusqu’au compte ngrok utilisé pendant l’intrusion, a priori créé depuis une adresse IP associée à un VPN ou à un proxy. La piste réseau directe est donc brouillée, mais l’analyse des logs livre tout de même deux éléments de poids : un jeton d’authentification rattaché au compte ngrok et des connexions horodatées.

Or, en recoupant ces informations avec celles obtenues auprès de Microsoft, les enquêteurs constatent qu’à la minute même où le compte est créé, un appareil Windows doté d’un identifiant unique consulte la page d’inscription du service. Le même marqueur apparaît ensuite dans l’activité liée au proxy utilisé pour créer ce compte. Cet identifiant, c’est le GDID, pour Global Device Identifier.