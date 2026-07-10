À l’époque, la batterie de la Leaf n’avait pas de circuit de refroidissement propre, seulement l’air qui passait sous le plancher. Chez Nissan, ce choix était surtout une question de coûts et de simplicité mécanique. D’après une étude néo-zélandaise menée sur 283 Leaf, la perte de capacité annuelle atteignait 9,9 % pour les versions 30 kWh, contre 3,1 % pour les 24 kWh d’origine. Chez les 30 kWh, ce simple flux d’air évacuait mal la chaleur des recharges rapides répétées. Nissan a fini par publier une mise à jour logicielle pour ces modèles, car le calculateur de batterie surestimait parfois la capacité restante.

Sur la Leaf e+, la batterie n'avait toujours pas de refroidissement actif, malgré une capacité supérieure, 62 kWh contre 40 auparavant. Sur autoroute, à vitesse soutenue, les charges rapides perdaient vite en puissance, un épisode que la presse a surnommé le « Rapidgate ». Nissan a corrigé une partie du problème avec un nouveau logiciel. La troisième génération, sous une carrosserie de crossover inédite pour la Leaf, est la première équipée d’un vrai refroidissement actif.

Le prix d’une batterie de remplacement était, pour beaucoup d’acheteurs, un frein réel à l’achat. En janvier 2014, un pack de première génération coûtait 5 499 dollars chez Nissan, environ 4 040 euros au taux de change de l’époque. Le prix de reprise de l’ancien module était de 1 000 dollars, environ 735 euros. D'après un sondage AAA mené en 2026, ce coût restait le premier frein à l’achat pour 56 % des Américains interrogés, devant le prix d’achat et l’autonomie sur longue distance.