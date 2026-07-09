Castorama fait son entrée sur la marketplace d'Amazon. L'enseigne française de bricolage y propose plus de 1 000 références de ses quatre marques propres, une démarche qui va lui permettre de gagner de nouveaux clients.
L'enseigne Castorama accélère sa présence en ligne puisqu'elle a ouvert une boutique officielle sur la marketplace Amazon, un nouveau canal de vente pour ses produits de bricolage, d'aménagement et de décoration. Castorama y installe plus de 1 000 références issues de ses marques propres, qui lui permettent multiplier les points de contact avec ses clients. Avec une croissance e-commerce de 8,7 % au premier trimestre 2026, le partenariat donne confiance au groupe français.
Les marques propres de Castorama à portée de clic sur Amazon désormais
Les habitudes d'achat ont changé, et Castorama en a pris acte. Aujourd'hui, un même projet de bricolage peut commencer en rayon et se terminer devant un écran, ou inversement. On peut repérer un produit en magasin, puis le commander en ligne quelques jours plus tard. Ces allers-retours entre le physique et le numérique sont devenus la norme, d'où l'arrivée de Castorama sur Amazon, qui ouvert chez le e-commerçant sa boutique officielle, garnie de 1 000 références issues de ses quatre marques propres, accessibles aux particuliers comme aux professionnels, et livrées rapidement partout en France.
Parmi les marques de Castorama proposées sur Amazon, Erbauer propose des outils électriques (perceuses, scies et autres machines portatives) conçus pour les professionnels, mais qui restent simples à prendre en main pour tout le monde, avec une bonne autonomie de batterie et une longévité pensée pour durer. Magnusson, de son côté, rassure avec des outils à main (tournevis, clés, marteaux...) couverts par une garantie à vie, symbole de l'engagement de l'enseigne la durabilité.
MacAllister complète l'offre d'outils électriques avec une gamme plus abordable, pensée pour les bricoleurs occasionnels qui veulent des outils simples et efficaces, sans se ruiner. La marque GoodHome change de registre avec l'aménagement de la maison dans son ensemble, de la décoration à la cuisine équipée, en passant par la salle de bain, le jardin ou encore le chauffage et la ventilation.
Un partenariat gagnant-gagnant pour Castorama et Amazon
Pour Castorama, il s'agit autant vendre là où les clients achètent déjà, plutôt que d'espérer les faire venir jusqu'à son propre site. Que l'on craque pour un achat impulsif en ligne, que l'on prépare un projet en magasin, ou qu'il faille simplement racheter en urgence une pièce ou un outil déjà utilisé, Amazon permet de répondre à ces trois besoins avec une livraison souvent rapide à la clé. Castorama voit ce partenariat avec Amazon comme un moyen de faire connaître les marques propres de l'enseigne à des millions de Français, en touchant un public qui ne franchissait pas forcément la porte d'un magasin Castorama jusqu'ici.
Amazon aussi y trouve son compte. Fabien Pons, directeur de la marketplace Amazon.fr, se félicite que ses clients découvrent désormais des marques de bricolage reconnues pour leur qualité. En face, Castorama profite des dizaines de millions de visiteurs de la plateforme, de son réseau et de son infrastructure logistique, bien plus vastes que les siens, pour se faire connaître de clients qu'elle n'aurait pas touchés autrement. Seul petit bémol tout de même, pour le moment, la boutique Castorama est assez difficile, pour ne pas dire impossible, à repérer sur Amazon sans avoir le lien direct d'accès.
En tout cas, cette arrivée sur Amazon nous semble avoir un vrai potentiel, puisque les ventes en ligne pèsent déjà autour de 10 % des ventes de Castorama. L'enseigne multiplie les initiatives en ce sens, entre son assistant virtuel Hello Casto, capable de conseiller les clients en ligne, et le retail media, qui lui permet de vendre à d'autres marques des espaces publicitaires sur son propre site. Castorama promet d'emblée d'étoffer progressivement son offre sur Amazon dans les prochains mois.