Amazon aussi y trouve son compte. Fabien Pons, directeur de la marketplace Amazon.fr, se félicite que ses clients découvrent désormais des marques de bricolage reconnues pour leur qualité. En face, Castorama profite des dizaines de millions de visiteurs de la plateforme, de son réseau et de son infrastructure logistique, bien plus vastes que les siens, pour se faire connaître de clients qu'elle n'aurait pas touchés autrement. Seul petit bémol tout de même, pour le moment, la boutique Castorama est assez difficile, pour ne pas dire impossible, à repérer sur Amazon sans avoir le lien direct d'accès.