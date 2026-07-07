Comme souvent avec les fins de support, il ne faut pas s’attendre à un grand chambardement. Le système démarrera toujours, les logiciels installés resteront utilisables et certaines applications au format Snap, comme Firefox, pourront encore recevoir leurs propres mises à jour, y compris de sécurité.

En revanche, le socle du système ne sera plus entretenu. Les failles découvertes après le 9 juillet ne seront plus corrigées par Canonical pour Ubuntu 25.10. À plus long terme, certains dépôts tiers, PPA ou éditeurs de logiciels peuvent également arrêter de proposer des paquets compatibles. Les dépôts APT d’Ubuntu 25.10 finiront aussi par être déplacés vers les archives des anciennes versions, ce qui compliquera l’installation, la mise à jour de logiciels ou une migration tardive.