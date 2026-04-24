Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Xorg et Wayland : qu’est-ce que ça change quand Ubuntu ne propose plus de session Xorg ?

Xorg et Wayland sont des protocoles (et piles logicielles) qui gèrent l’affichage graphique et les entrées clavier/souris. Wayland modernise le modèle en donnant au compositeur (souvent GNOME Shell) un contrôle plus direct sur le rendu, ce qui améliore généralement la latence, la fluidité et l’isolation entre applications. La disparition de la session Xorg signifie aussi que certaines applis ou usages historiques (outils de capture, gestionnaires de fenêtres très spécifiques, solutions de prise en main à distance anciennes) doivent passer par des équivalents compatibles Wayland ou des portails. En contrepartie, des fonctions comme le VRR ou certains scénarios d’accélération GPU sont plus simples à intégrer proprement dans le pipeline graphique moderne.

VRR (Variable Refresh Rate) : à quoi sert l’adaptation du taux de rafraîchissement, et pourquoi Wayland l’active plus facilement ?

Le VRR ajuste en temps réel la fréquence de rafraîchissement de l’écran pour coller au rythme d’affichage des images produites par le GPU. L’objectif est de réduire le “tearing” (déchirement) et les micro-saccades quand le framerate varie, sans imposer un verrouillage strict type V-Sync. Wayland facilite l’activation du VRR car le compositeur pilote la présentation des images de bout en bout, avec une meilleure maîtrise du timing d’affichage. Dans la pratique, le gain est surtout visible sur les écrans compatibles (FreeSync/Adaptive-Sync) et dans les jeux, la 3D ou la vidéo à fréquence fluctuante.

cgroups v1 et v2 : pourquoi l’abandon de cgroup v1 peut casser des conteneurs et des mises à niveau ?

Les cgroups (control groups) sont une brique du noyau Linux utilisée pour limiter et mesurer les ressources des processus (CPU, mémoire, I/O), notamment dans les environnements de conteneurs. cgroup v2 remplace progressivement v1 avec une hiérarchie unifiée et des règles plus cohérentes, ce que systemd privilégie depuis plusieurs versions. Quand une distribution retire la compatibilité cgroup v1, les outils, runtimes ou images de conteneurs anciens qui s’attendent à l’ancien modèle peuvent ne plus démarrer ou ne plus appliquer correctement les limites de ressources. Le risque est particulièrement élevé avec des images et stacks très anciennes, ou des hôtes configurés explicitement pour rester en v1, car la migration nécessite parfois de revoir la configuration système et la chaîne conteneur (runtime, orchestrateur, etc.).