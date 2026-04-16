Dans le détail, Zorin OS 18.1 annonce avoir élargi de plus de 40 % sa base intégrée de reconnaissance des fichiers d’installation Windows, portant à 240 le nombre d’applications désormais prises en charge par le système. Pour rappel, cette fonction permet à la distribution d’identifier certains fichiers EXE au moment de leur ouverture, puis de guider l’utilisateur ou l’utilisatrice vers une solution plus adaptée à Linux. Selon les cas, le système peut renvoyer vers la version native du logiciel dans la logithèque, ou suggérer une alternative compatible lorsque l’application visée n’existe pas sur la plateforme, par exemple Evolution Mail au lieu d’Outlook.

Une fonction qui répond à une situation assez classique chez les nouveaux venus habitués à Windows. Dans les premiers temps, les réflexes acquis de longue date ont la vie dure, et télécharger un fichier EXE sur le web fait souvent partie des gestes que l’on continue à reproduire sur Linux, pour finalement se casser les dents sur un échec d’installation, problème de compatibilité oblige.

En parallèle, Zorin OS 18.1 met à jour LibreOffice en version 26.2 et promet une meilleure compatibilité avec les documents Microsoft Office et Microsoft 365. La suite bureautique gagne aussi la prise en charge du Markdown, de nouveaux outils dans Calc et Writer, ainsi que plusieurs améliorations de performances.

La distribution retouche enfin son système d’agencement des fenêtres, qui gagne de nouvelles options pour réorganiser les dispositions, mieux gérer leur alignement à l’écran et ramener au premier plan, en un clic, l’ensemble des fenêtres associées à une même disposition, façon Snap Layouts sur Windows.