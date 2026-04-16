Zorin OS 18.1 poursuit son travail de séduction auprès des personnes tentées de quitter Windows. Fichiers EXE mieux gérés, LibreOffice plus à l’aise face aux formats Microsoft, bureau revu et édition Lite de retour, la distribution affine sa copie sur plusieurs fronts.
Six mois après la sortie de Zorin OS 18, la distribution livre une édition 18.1 construite autour d’ajustements très ciblés pour les personnes ayant décidé de passer de Windows à Linux. Au programme de cette dernière version, une prise en charge élargie des fichiers d’installation Windows, de nouveaux réglages pour le bureau, le retour de l’édition Lite dans la branche 18 et la mise à jour de plusieurs composants importants du système, du noyau Linux à LibreOffice.
Zorin OS s’adapte un peu mieux aux habitudes héritées de Windows
Dans le détail, Zorin OS 18.1 annonce avoir élargi de plus de 40 % sa base intégrée de reconnaissance des fichiers d’installation Windows, portant à 240 le nombre d’applications désormais prises en charge par le système. Pour rappel, cette fonction permet à la distribution d’identifier certains fichiers EXE au moment de leur ouverture, puis de guider l’utilisateur ou l’utilisatrice vers une solution plus adaptée à Linux. Selon les cas, le système peut renvoyer vers la version native du logiciel dans la logithèque, ou suggérer une alternative compatible lorsque l’application visée n’existe pas sur la plateforme, par exemple Evolution Mail au lieu d’Outlook.
Une fonction qui répond à une situation assez classique chez les nouveaux venus habitués à Windows. Dans les premiers temps, les réflexes acquis de longue date ont la vie dure, et télécharger un fichier EXE sur le web fait souvent partie des gestes que l’on continue à reproduire sur Linux, pour finalement se casser les dents sur un échec d’installation, problème de compatibilité oblige.
En parallèle, Zorin OS 18.1 met à jour LibreOffice en version 26.2 et promet une meilleure compatibilité avec les documents Microsoft Office et Microsoft 365. La suite bureautique gagne aussi la prise en charge du Markdown, de nouveaux outils dans Calc et Writer, ainsi que plusieurs améliorations de performances.
La distribution retouche enfin son système d’agencement des fenêtres, qui gagne de nouvelles options pour réorganiser les dispositions, mieux gérer leur alignement à l’écran et ramener au premier plan, en un clic, l’ensemble des fenêtres associées à une même disposition, façon Snap Layouts sur Windows.
Le grand retour de Zorin OS Lite pour les configurations à bout de souffle
Autre annonce marquante de cette version 18.1, le retour de Zorin OS Lite dans la branche 18. Cette déclinaison, absente depuis Zorin OS 17.3 Lite, vise toujours les configurations les plus modestes et repose désormais sur XFCE 4.20. Elle récupère au passage un gestionnaire de fichiers revu dans une interface plus compacte, de nouveaux thèmes, ainsi qu’une meilleure intégration des web apps dans le menu du système.
La mouture 18.1 introduit enfin une section dédiée aux lecteurs d’empreintes dans les paramètres, met à jour le noyau Linux 6.17 et actualise plusieurs pilotes pour améliorer la prise en charge d’un large éventail de matériels, des cartes NVIDIA à certains ThinkPad, Galaxy Book, périphériques Apple ou consoles portables.
Zorin OS 18.1 continuera de recevoir des mises à jour logicielles et de sécurité jusqu’en juin 2029.
- Personnalisation
- Compatibilité avec les logiciels Windows
- Sécurité digne de Linux