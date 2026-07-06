Le System76 Adder Pro 15 dispose par ailleurs d'un écran OLED QHD+ (2560 par 1600 pixels) montant à 165 Hz et d'une configuration moderne combinant un Intel Core Ultra 7 356H (16 cœurs / 16 threads, jusqu’à 4,7 GHz, 18 Mo de cache et 25 W de TDP par défaut) à une RTX 5060 8 Go ou une RTX 5070 8 Go.

System76 ne précise pas encore quel est le TGP appliqué à ces deux options GPU, mais l'on apprend par contre que l'Adder Pro 15 pourra être équipé d'un maximum de 96 Go de mémoire vive (DDR5 à 5600 MHz, en dual channel) et jusqu’à 4 To de SSD (via un emplacement M2 2280 occupé, complété par un emplacement M2 2242 cette fois laissé vacant).

Pour le reste, le PC est équipé d'un modem Wi-Fi 7 et d’une webcam de 5 Mpx. Il faudra toutefois se contenter d'une petite batterie de 60 Wh qui ne nous promet pas vraiment une autonomie glorieuse. À noter que l'appareil n'est pas encore disponible en précommande et que System76 ne communique pas de prix à ce stade. Compte tenu du tarif des autres modèles de la marque et de la configuration embarquée, nous tablons sur 2000 à 3000 euros en prix de départ.