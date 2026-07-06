Spécialisé dans les ordinateurs sous Linux, le constructeur System76 s'apprête à dégainer un nouveau modèle Ubuntu consacré aux gamers : l'Adder Pro 15. Attendu mi-juillet, ce modèle de 15 pouces s'équipe notamment d'un processeur Intel Panther Lake, d'une RTX 5070 et d'une dalle OLED QHD+.
Nous vous parlions il y a quelques jours du nouveau Lemur Pro, décliné en 14 et 16 pouces, mais System76 a également un nouveau PC portable gamer sous le coude : l'Adder Pro 15, annoncé pour la mi-juillet sur le haut de gamme.
Panther Lake x Blackwell x Linux
Ce modèle est évidemment propulsé par Linux, puisque c'est la spécialité de la marque, qui propose déjà plusieurs références équipées de grosses configurations et de cartes graphiques dédiées. La différence ici, c'est que l'Adder Pro mise sur un châssis fin et léger (1,98 cm d’épaisseur pour 1,53 kg seulement) qui n'est d'ailleurs pas sans nous rappeler celui du Predator Helios Neo 16S AI.
Comme le Lemur Pro, l'appareil peut être configuré en trois saveurs d'Ubuntu, proposées au choix : Pop!_OS 24.04 LTS (avec l’environnement COSMIC Desktop), Ubuntu 24.04 LTS, ou Ubuntu 26.04 LTS. De quoi profiter de l'expérience Linux, au propre, dès le premier démarrage.
Mi-juillet, oui, mais à quel prix ?
Le System76 Adder Pro 15 dispose par ailleurs d'un écran OLED QHD+ (2560 par 1600 pixels) montant à 165 Hz et d'une configuration moderne combinant un Intel Core Ultra 7 356H (16 cœurs / 16 threads, jusqu’à 4,7 GHz, 18 Mo de cache et 25 W de TDP par défaut) à une RTX 5060 8 Go ou une RTX 5070 8 Go.
System76 ne précise pas encore quel est le TGP appliqué à ces deux options GPU, mais l'on apprend par contre que l'Adder Pro 15 pourra être équipé d'un maximum de 96 Go de mémoire vive (DDR5 à 5600 MHz, en dual channel) et jusqu’à 4 To de SSD (via un emplacement M2 2280 occupé, complété par un emplacement M2 2242 cette fois laissé vacant).
Pour le reste, le PC est équipé d'un modem Wi-Fi 7 et d’une webcam de 5 Mpx. Il faudra toutefois se contenter d'une petite batterie de 60 Wh qui ne nous promet pas vraiment une autonomie glorieuse. À noter que l'appareil n'est pas encore disponible en précommande et que System76 ne communique pas de prix à ce stade. Compte tenu du tarif des autres modèles de la marque et de la configuration embarquée, nous tablons sur 2000 à 3000 euros en prix de départ.