Coup d'envoi chez System76 d'un nouveau modèle Lemur Pro. Décliné en 14 et 16 pouces, l'appareil intègre désormais un processeur Intel « Panther Lake » et peut être livré avec trois versions différentes d'Ubuntu, proposées au choix.
Nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises du Framework Laptop 13 Pro, régulièrement désigné comme un futur « MacBook Pro sous Linux ». En voici un autre : le System76 Lemur Pro. Sobre et performant lui aussi, cet ordinateur portable n'est pas modulaire, mais il se décline pour sa part en versions 14 ou 16 pouces et intègre, comme son concurrent Framework, des processeurs Intel Core Ultra de série 3 « Panther Lake ».
Linux x Panther Lake
L'une de ses particularités les plus intéressantes est de pouvoir être livré par défaut avec trois versions d'Ubuntu, proposées au choix : Pop!_OS 24.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS ou Ubuntu 26.04 LTS. Sur le plan strictement matériel, l'appareil est par contre assez classique.
Sa mouture la moins dispendieuse (enfin c'est vite dit…) est équipée d'un Core Ultra 5 325, l'une des références les moins rapides de la gamme Panther Lake. On y retrouve 8 cœurs et 8 threads, ainsi qu'une partie graphique Intel Graphics limitée à 4 cœurs Xe3 seulement.
Ce processeur est ici couplé à 32 Go de LPDDR5X et 1 To de SSD, ce qui fait grimper sensiblement le prix de cette configuration, proposée à 1999 dollars outre-Atlantique.
Un modèle malheureusement (très) coûteux…
La mouture la plus ambitieuse de l'engin est affichée à partir de 2298 dollars avec cette fois un Core Ultra X7 358H (bien plus intéressant) sous le capot, couplé à un maximum de 32 Go de LPDDR5X et 1 To de SSD là aussi. Nettement plus puissant, ce SoC combine pour sa part 16 cœurs et 16 threads à une puissante partie graphique B390 (12 cœurs Xe3).
Comme évoqué plus haut, le System76 Lemur Pro est proposé en 14 et 16 pouces. Le petit modèle pèse environ 1 kg et mise sur un écran IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) / 60 Hz, tandis que le grand modèle passe sur une dalle QHD+ (2560 par 1600 pixels) et pèse 1,34 kg. Les deux écrans disposent par ailleurs d'un traitement antireflets mais se contentent d'une couverture du spectre sRGB. System 76 annonce enfin jusqu'à 18 heures d'autonomie sur ces deux variantes, qui embarquent toutes deux un modem compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.