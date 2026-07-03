L'une de ses particularités les plus intéressantes est de pouvoir être livré par défaut avec trois versions d'Ubuntu, proposées au choix : Pop!_OS 24.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS ou Ubuntu 26.04 LTS. Sur le plan strictement matériel, l'appareil est par contre assez classique.

Sa mouture la moins dispendieuse (enfin c'est vite dit…) est équipée d'un Core Ultra 5 325, l'une des références les moins rapides de la gamme Panther Lake. On y retrouve 8 cœurs et 8 threads, ainsi qu'une partie graphique Intel Graphics limitée à 4 cœurs Xe3 seulement.

Ce processeur est ici couplé à 32 Go de LPDDR5X et 1 To de SSD, ce qui fait grimper sensiblement le prix de cette configuration, proposée à 1999 dollars outre-Atlantique.