Disponible en France à partir de 1599 euros, le nouveau ThinkPad E14 Gen 8 embarque à ce prix un Core Ultra 5 332 vPro (6 cœurs à 4,4 GHz en boost, 12 W de TDP, iGPU 2 cœurs Xe3) couplé à 16 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Cette mouture embarque par ailleurs une webcam 720p, une batterie de 48 Wh et un modem Wi-Fi 7.

Pour avoir mieux, il faut passer sur le modèle à 2399 euros, qui propose en France un Core Ultra 7 355 (8 cœurs à 4,7 GHz en boost, 12 W de TDP, iGPU à 4 cœurs Xe3) couplé à 32 Go de RAM et 512 Go de stockage. On y retrouve la même batterie de 48 Wh, mais avec une webcam 1080p plus moderne et, à l'inverse, un modem moins flatteur, limité au Wi-Fi 6E.