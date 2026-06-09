Annoncé au CES, le nouveau ThinkPad E14 arrive sur le marché avec les professionnels et les entreprises dans le viseur. L'appareil s'appuie sur les dernières puces Panther Lake d'Intel et affiche une belle évolutivité en perspective. Il déçoit toutefois côté écran, voici pourquoi.
Il était au programme, mais il traînait un peu. Lenovo vient de renouveler l'un de ses principaux modèles ThinkPad avec le lancement, désormais effectif, de son nouvel E14. Cette huitième itération de l'appareil prend la relève d'une septième génération animée l'an passé par des processeurs Intel Lunar Lake, avec plusieurs nouveautés au menu, des puces Panther Lake gravées en 1,8 nm…. mais aussi un faux pas malheureux en termes d'affichage.
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Un écran par défaut qui ne devrait plus exister en 2026…
Disponible en France à partir de 1599 euros, le nouveau ThinkPad E14 Gen 8 embarque à ce prix un Core Ultra 5 332 vPro (6 cœurs à 4,4 GHz en boost, 12 W de TDP, iGPU 2 cœurs Xe3) couplé à 16 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Cette mouture embarque par ailleurs une webcam 720p, une batterie de 48 Wh et un modem Wi-Fi 7.
Pour avoir mieux, il faut passer sur le modèle à 2399 euros, qui propose en France un Core Ultra 7 355 (8 cœurs à 4,7 GHz en boost, 12 W de TDP, iGPU à 4 cœurs Xe3) couplé à 32 Go de RAM et 512 Go de stockage. On y retrouve la même batterie de 48 Wh, mais avec une webcam 1080p plus moderne et, à l'inverse, un modem moins flatteur, limité au Wi-Fi 6E.
RAM et SSD remplaçables !
Le gros défaut de ces deux configurations vient surtout de l'écran. On y trouve en effet un modeste panneau IPS Full HD / 60 Hz de 14 pouces affichant piteusement 45% du spectre NTSC. Lenovo opte donc pour une dalle vieillotte par défaut. Heureusement, il est possible dans les deux cas de passer, en option, sur un écran IPS 2,8K, 100% sRGB et 120 Hz, plus lumineux par ailleurs (500 cd/m2 contre 400 cd/m2). Une option facturée entre 40 et 70 euros en fonction de la configuration choisie.
Le ThinkPad E14 Gen 8 présente enfin le double avantage (de plus en plus rare sur un ultraportable de 14 pouces) de compter sur des modules de RAM au format SO-DIMM et d'embarquer deux emplacements pour SSD M2 PCIe Gen 4. La mémoire vive et le stockage pourront donc facilement évoluer dans le temps sur ce modèle.