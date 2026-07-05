Une pince robotique enveloppée de ce matériau peut assembler des composants microscopiques sans les abîmer, car il révèle chaque variation de force avant la rupture. Par ailleurs, une prothèse équipée de la même peau artificielle pourrait transmettre une sensation de contact plus riche à son porteur, geste après geste. En chirurgie, enfin, un instrument recouvert du matériau distinguerait un tissu sain d’une tumeur, puisque les deux tissus ne renvoient pas la même signature colorée sous la pression.

Selon Giacomo Sasso, une main humaine compte plus de dix mille mécanorécepteurs, et la robotique cherche encore une solution équivalente. Le chercheur a préféré déplacer la détection à l’intérieur du matériau plutôt que d’empiler des réseaux de capteurs. Selon James Busfield, l’information circule déjà dans le signal lumineux. Le système observe donc le contact au lieu de le reconstruire.

L'’équipe inclut aussi des chercheurs de l’université de Trente, de l'université de Trieste et de l'université de Florence, où travaille Federico Carpi. Elle prolonge plusieurs années de travaux sur les capteurs extensibles et les polymères, un terrain sur lequel Queen Mary avait déjà exploré la piste d’une peau électronique pour les robots et les prothèses. Les systèmes vidéo classiques offraient une bonne résolution, mais perdaient en vitesse à cause des calculs, tandis que les capteurs à taxels réagissaient vite sans jamais atteindre le même niveau de détail. Les capteurs traditionnels à taxels plafonnent aujourd’hui autour d'un millimètre de résolution, même avec l’aide de l’apprentissage profond.