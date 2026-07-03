La gamme Aura est déjà sur le marché depuis quelques années, Xgimi présente maintenant sa nouvelle gamme Mira, dotée de deux appareils. Ces modèles sont présentés comme plus compacts, avec une luminosité accrue pour l'un d'entre eux.
Xgimi étoffe son catalogue de vidéoprojecteurs à ultra-courte focale avec deux nouveaux modèles : le Mira et le Mira Pro. Les deux modèles sont annoncés pour l'été 2026, avec une offre intéressante pour les précommandes.
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Un look plus compact que les Aura
L'un des arguments mis en avant par Xgimi pour cette série est son encombrement limité par rapport à un Aura 2. La différence est toutefois limitée. Avec des dimensions de 46,4 × 26,8 cm, les deux appareils restent parmi les plus compacts de leur catégorie dans la gamme du constructeur. Ils affichent un rapport de projection de 0,175:1 leur permet d'afficher une image de 100 pouces avec seulement 19,3 cm de recul par rapport à l'écran ou au mur. Une image de 120 pouces reste accessible, selon la taille de l'écran ou du mur de l'utilisateur.
Du côté du design, Xgimi s'est largement inspiré de son modèle Aura 2. Le châssis est habillé d'un tissu acoustique gris.
Les caractéristiques techniques
Les deux modèles embarquent un système de projection laser triple RGB, avec une définition native 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixels). La couverture colorimétrique annoncée atteint 110 % de l'espace BT.2020, et le fabricant annonce un rapport de contraste de 20 000:1.
Mais alors, quelle est la différence entre les deux appareils ? La luminosité. En effet, le Mira propose une luminosité de 2000 lumens ISO, alors que le Mira Pro monte à 3000 lumens ISO. Ce qui peut faire la différence selon la luminosité ambiante de la pièce dans laquelle il est installé.
Les deux modèles intègrent également un système audio signé Harman Kardon, d'une puissance de 36 W. Exit la barre de son pour le commun des mortels avec un tel système, cette dernière sera davantage réservée aux utilisateurs les plus exigeants.
Xgimi n'oublie pas les gamers
La série Mira est également adaptée aux joueurs, avec quelques options dédiées. Les modèles proposent une latence de 1 ms, le support du VRR (Variable Refresh Rate) et de l'ALLM (Auto Low Latency Mode), ainsi que des modes d'image dédiés.
Ces caractéristiques visent à assurer une fluidité satisfaisante sur grand écran, un point qui peut rapidement devenir problématique avec des projecteurs moins bien équipés. Le fabricant n'a en revanche pas communiqué sur la fréquence d'affichage des modèles.
Configuration automatisée et Google TV inclus
Pour faciliter l'installation, Xgimi intègre sa technologie ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation). Derrière ce joli nom, il s'agit en réalité de la mise au point automatique, la correction trapézoïdale, l'adaptation à la couleur et à la planéité du mur, l'alignement de l'écran, ainsi qu'une fonction de protection des yeux. Ainsi, si vous passez la tête derrière l'appareil pour brancher une prise, la luminosité s'estompe automatiquement.
Les deux modèles fonctionnent sous Google TV. Ainsi, ils intègrent nativement des plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+, mais également YouTube, et de nombreuses autres applications compatibles avec Google TV.
Prix et disponibilité
Le Xgimi Mira sera disponible à partir du 15 juillet 2026 au prix de 1 699 €. Le Mira Pro suivra dans le courant de l'été au prix de 1 999 €. Le fabricant n'a pas encore indiqué de date concernant ce second modèle. Les deux modèles seront commercialisés sur le site du fabricant.
Une campagne de précommande est ouverte jusqu'au 14 juillet pour le Mira. Si vous commandez avant cette date, Xgimi vous offre 4 paires de lunettes 3D.