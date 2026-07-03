Dans le détail, l’incident est apparu après le passage d’Outlook classique pour Windows à la build 20026.20182, ou à une version plus récente. Les accès à Copilot pouvaient alors disparaître du ruban, de la barre latérale gauche ou du menu des applications. Dans certains cas, l’assistant restait visible dans les options de personnalisation, mais sous forme de commande grisée ou inutilisable.

Le problème a été corrigé côté service en début de semaine. Si vous avez besoin de Copilot, redémarrer Outlook doit suffire à le faire réapparaître. Si ce n’est pas le cas, Microsoft recommande de mettre Office à jour depuis Fichier, Compte Office, Options de mise à jour, puis Mettre à jour maintenant.

En dernier recours, l’équipe Outlook conseille de se rabattre sur le nouvel Outlook ou Outlook Web Access, voire de revenir temporairement à la version précédente du client de messagerie. Mais si Copilot ne vous manquait pas vraiment, personne ne vous en voudra d’attendre que les choses se règlent d’elles-mêmes.