Microsoft a corrigé un bug qui faisait disparaître les boutons Copilot dans Outlook classique pour Windows. Une absence de courte durée, qui concernait les comptes Microsoft 365 avec Copilot Chat Basic.
À force de voir Copilot apparaître dans tous les coins de Microsoft 365, sa disparition temporaire d’Outlook classique aurait presque pu passer pour une pause bienvenue. Raté : Microsoft a corrigé le problème. Le bug touchait les utilisateurs et utilisatrices disposant d’une licence Microsoft 365 classique avec accès à Copilot Chat Basic. Pas forcément des personnes demandeuses de Copilot dans leur boîte mail, donc, mais qui vont malgré tout récupérer ses boutons après redémarrage du client.
Un retour en grande pompe après une disparition (à peine ?) regrettée
Dans le détail, l’incident est apparu après le passage d’Outlook classique pour Windows à la build 20026.20182, ou à une version plus récente. Les accès à Copilot pouvaient alors disparaître du ruban, de la barre latérale gauche ou du menu des applications. Dans certains cas, l’assistant restait visible dans les options de personnalisation, mais sous forme de commande grisée ou inutilisable.
Le problème a été corrigé côté service en début de semaine. Si vous avez besoin de Copilot, redémarrer Outlook doit suffire à le faire réapparaître. Si ce n’est pas le cas, Microsoft recommande de mettre Office à jour depuis Fichier, Compte Office, Options de mise à jour, puis Mettre à jour maintenant.
En dernier recours, l’équipe Outlook conseille de se rabattre sur le nouvel Outlook ou Outlook Web Access, voire de revenir temporairement à la version précédente du client de messagerie. Mais si Copilot ne vous manquait pas vraiment, personne ne vous en voudra d’attendre que les choses se règlent d’elles-mêmes.
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