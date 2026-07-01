Et si l’avenir de la très haute qualité vidéo ne passait ni par le disque, ni tout à fait par le streaming ? Avec son nouveau Strato K, Kaleidescape avance une réponse très particulière : télécharger ses films comme on lancerait une plateforme de VOD, mais les regarder ensuite en local, avec des débits et une qualité d’encodage qui visent clairement les installations home cinéma les plus exigeantes.
La promesse est d’autant plus intéressante que le nouveau lecteur ne se contente pas d’agiter le drapeau de la 8K. Sa vraie nouveauté s’appelle 4K Cinematic, un format maison pensé pour offrir une image 4K plus riche, moins compressée et plus proche du master d’origine.
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Une 4K « cinéma » qui n’est ni vraiment un Blu-ray ni du streaming
Kaleidescape n’est pas Netflix, Disney+ ou Prime Video. Ici, pas de flux vidéo lancé à la volée depuis un serveur distant : les films sont achetés ou loués depuis le Kaleidescape Movie Store, puis téléchargés localement sur le lecteur ou sur un serveur Terra associé. C’est moins immédiat qu’un service de streaming classique, mais c’est précisément ce qui permet à la marque de viser beaucoup plus haut en qualité.
Avec le 4K Cinematic, Kaleidescape annonce une restitution chromatique jusqu’en 4:4:4, contre du 4:2:0 pour la majorité des contenus vidéo grand public, Blu-ray 4K compris. La promesse est simple : davantage d’informations couleur, des débits plus élevés, moins d’artefacts de compression et une image plus propre, notamment dans les dégradés, les scènes sombres ou les plans très détaillés.
Sur le papier, on se rapproche donc d’une vraie alternative dématérialisée au Blu-ray UHD. Voire d’une proposition supérieure dans certains cas, à condition bien sûr que le master, l’encodage et le diffuseur suivent. Kaleidescape ajoute aussi l’audio lossless, avec Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD ou encore DTS-HD Master Audio, là où les plateformes de streaming restent généralement sur des formats audio compressés.
Un produit de niche, surtout en France
Reste que le Strato K n’a rien d’un boîtier grand public. Aux États-Unis, son prix est annoncé à 4 995 dollars, sans compter l’achat ou la location des films, ni l’éventuel serveur Terra si l’on veut stocker une vraie vidéothèque. En France, Kaleidescape existe bien, notamment via des distributeurs spécialisés, mais la marque reste très difficilement accessible en dehors du circuit des installateurs home cinéma haut de gamme.
Autrement dit, ce n’est pas le produit qui remplacera demain l’Apple TV ou le lecteur Blu-ray du salon. C’est une solution pensée pour les salles privées, les passionnés fortunés et les installations où chaque détail de l’image et du son compte.
Et la 8K dans tout ça ?
Le Strato K est aussi présenté comme le premier lecteur de films certifié par la 8K Association. Il peut lire des contenus natifs en 8K jusqu’en 4320p30, avec HDR10. Mais, comme souvent avec la 8K, le problème n’est pas tant le matériel que les contenus. Les films disponibles dans cette définition restent rarissimes et le marché du téléviseur n’est pas loin d’avoir tourné la page, pour l’heure.
C’est finalement tout le paradoxe de ce Strato K : sa compatibilité 8K montre qu’il est solide d’un point de vue technique mais son vrai intérêt immédiat est ailleurs. Avec le 4K Cinematic, Kaleidescape rappelle surtout qu’entre le streaming pratique mais compressé et le Blu-ray 4K physique, il existe peut-être une troisième voie. Très chère, très fermée, mais on ne peut plus qualitative.