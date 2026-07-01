Depuis début mai, un libraire allemand reçoit chaque nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, un nombre inhabituel de commandes automatisées. L'intéressé a alerté des confrères du secteur. Le quotidien allemand taz a recensé des témoignages comparables en Espagne, aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Bulgarie et au Royaume-Uni. Dans chacun de ces pays, souvent en allemand, en bulgare ou en espagnol pour un marché de revente essentiellement anglophone, la société canadienne Zoom Books signe ces commandes. L'entreprise revendique le statut de premier acteur du recyclage de livres en Amérique du Nord.

Contactée par les médias allemands taz et SRF, Zoom Books dément toute numérisation et toute destruction d'ouvrages. Reed Pannell, responsable du développement chez l'entreprise, a déclaré à taz que Zoom Books « cible des ouvrages de non-fiction publiés à partir de 1970, dotés d'un numéro ISBN ». Sollicité par le même journal sur l'identité des destinataires finaux de ces livres, le responsable n'a fourni aucune précision. Pourtant, Anthropic a mené une opération comparable pendant plusieurs mois sans jamais révéler son identité réelle aux libraires sollicités.

Le 28 janvier 2026, les éditeurs musicaux Universal Music Group, Concord Music Group et ABKCO Music ont assigné Anthropic devant un tribunal fédéral de Californie pour plus de 20 000 chansons protégées, récupérées selon eux sur des archives pirates avant d'alimenter l'entraînement de Claude.