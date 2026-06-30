OpenClaw a annoncé hier, dans un post paru sur X, l’arrivée d’une application mobile pour son service : « OpenClaw est désormais disponible sur iOS et Android. Des applications mobiles natives, enfin ! Des agents dans votre poche. Des canaux, tâches et réponses où que vous soyez. Gérez vos agents d'où que vous soyez. » L’outil permet notamment aux utilisateurs en déplacement d’accéder à leurs agents IA et de discuter avec eux, y compris via un mode vocal en temps réel.