Disponible depuis quelques heures à peine, l’app mobile d’OpenClaw est loin de faire l’unanimité. En cause, un design plus que sommaire et de nombreux bugs.
Récemment, son créateur, Peter Steinberger, a rejoint OpenAI et le service a été exclu des abonnements Claude. Mais cela n’a pas empêché l’outil de poursuivre son évolution : il est, depuis peu, disponible en version mobile. Hélas, l’accueil est loin d’être celui escompté.
OpenClaw dispose enfin d’une version mobile
OpenClaw a annoncé hier, dans un post paru sur X, l’arrivée d’une application mobile pour son service : « OpenClaw est désormais disponible sur iOS et Android. Des applications mobiles natives, enfin ! Des agents dans votre poche. Des canaux, tâches et réponses où que vous soyez. Gérez vos agents d'où que vous soyez. » L’outil permet notamment aux utilisateurs en déplacement d’accéder à leurs agents IA et de discuter avec eux, y compris via un mode vocal en temps réel.
Une fois associé à une passerelle OpenClaw privée, via un QR Code ou un code de configuration, l’app OpenClaw peut activer certaines fonctions du smartphone : appareil photo, écran, localisation, notifications. Il est aussi possible de « consulter les approbations des actions de la passerelle depuis votre téléphone » et de « recevoir des notifications push et des mises à jour d'état pour les flux de travail connectés. »
Un look loin d’être à la hauteur des attentes
On aurait pu penser que les utilisateurs seraient ravis. Seulement voilà, en à peine quelques heures d’existence, l’app, qui a été téléchargée plus de 50 000 fois sur le Play Store, a reçu la très mauvaise note de 2,1 / 5. Le problème ? Un design plus que minimaliste, qui grignote notamment la barre de statut et place l’entête d’OpenClaw derrière l’heure et les icônes de notification.
- Open-source et auto-hébergé
- Intègre WhatsApp, Telegram, etc.
- IA adaptative avec mémoire
Mais il y a pire : les utilisateurs ont remonté quantité de bugs, en se plaignant de difficultés d’appairage et d’utilisation, notamment sur l’application Android. Dans les commentaires, certains sont même allés jusqu’à qualifier l’outil de « pire application que j'aie jamais utilisée. »
OpenClaw va donc devoir retrousser ses manches et régler rapidement tous ces soucis pour faire oublier le lancement raté de son application mobile. La communauté donnera-t-elle à l'outil une seconde chance ? L’avenir nous le dira.