Disponible depuis quelques heures à peine, l’app mobile d’OpenClaw est loin de faire l’unanimité. En cause, un design plus que sommaire et de nombreux bugs.

La version mobile d'OpenClaw déçoit les utilisateurs. ©OpenClaw
La version mobile d'OpenClaw déçoit les utilisateurs. ©OpenClaw

Lancé fin 2025, OpenClaw, qui a aussi porté les noms de Clawdbot et de Moltbot, a impressionné la Silicon Valley. Cet agent IA open source, qui tourne en local et se base sur les LLM les plus connus, est capable de lancer des tâches via WhatsApp, Signal, Telegram ou encore Discord.

Récemment, son créateur, Peter Steinberger, a rejoint OpenAI et le service a été exclu des abonnements Claude. Mais cela n’a pas empêché l’outil de poursuivre son évolution : il est, depuis peu, disponible en version mobile. Hélas, l’accueil est loin d’être celui escompté.

OpenClaw dispose enfin d’une version mobile

OpenClaw a annoncé hier, dans un post paru sur X, l’arrivée d’une application mobile pour son service : « OpenClaw est désormais disponible sur iOS et Android. Des applications mobiles natives, enfin ! Des agents dans votre poche. Des canaux, tâches et réponses où que vous soyez. Gérez vos agents d'où que vous soyez. » L’outil permet notamment aux utilisateurs en déplacement d’accéder à leurs agents IA et de discuter avec eux, y compris via un mode vocal en temps réel.

Une fois associé à une passerelle OpenClaw privée, via un QR Code ou un code de configuration, l’app OpenClaw peut activer certaines fonctions du smartphone : appareil photo, écran, localisation, notifications. Il est aussi possible de « consulter les approbations des actions de la passerelle depuis votre téléphone » et de « recevoir des notifications push et des mises à jour d'état pour les flux de travail connectés. »

Un design plutôt décevant. ©OpenClaw
Un design plutôt décevant. ©OpenClaw

Un look loin d’être à la hauteur des attentes

On aurait pu penser que les utilisateurs seraient ravis. Seulement voilà, en à peine quelques heures d’existence, l’app, qui a été téléchargée plus de 50 000 fois sur le Play Store, a reçu la très mauvaise note de 2,1 / 5. Le problème ? Un design plus que minimaliste, qui grignote notamment la barre de statut et place l’entête d’OpenClaw derrière l’heure et les icônes de notification.

OpenClaw (Clawdbot)
  • Open-source et auto-hébergé
  • Intègre WhatsApp, Telegram, etc.
  • IA adaptative avec mémoire
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Mais il y a pire : les utilisateurs ont remonté quantité de bugs, en se plaignant de difficultés d’appairage et d’utilisation, notamment sur l’application Android. Dans les commentaires, certains sont même allés jusqu’à qualifier l’outil de « pire application que j'aie jamais utilisée. »

OpenClaw va donc devoir retrousser ses manches et régler rapidement tous ces soucis pour faire oublier le lancement raté de son application mobile. La communauté donnera-t-elle à l'outil une seconde chance ? L’avenir nous le dira.

Source : 9To5Google
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