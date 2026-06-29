Entre la SNCF et le CEA, la première priorité concrète sera de savoir exactement où se trouve un train, à tout instant. Les équipes travaillent sur un système de géolocalisation qui croise les données de plusieurs capteurs simultanément pour calculer en temps réel la position précise et la vitesse réelle d'un convoi. Le niveau d'exigence en dit long, avec une seule erreur admise par milliard d'heures de fonctionnement, soit une fiabilité quasi absolue. Pour vous donner une idée, un milliard d'heures, c'est plus de 114 000 ans. Sur un réseau ferroviaire, où la moindre imprécision peut avoir des conséquences dramatiques, la marge d'erreur ne peut tout simplement pas exister.