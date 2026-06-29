La SNCF et le CEA ont annoncé, lundi, avoir signé un accord-cadre de coopération technologique de cinq ans, qui portera sur la robotique, l'intelligence artificielle et la géolocalisation, pour réinventer le rail et la mobilité française.
Peut-être a-t-on ici un partenariat qui transformera un jour votre trajet du quotidien, sans que vous le sachiez vraiment. Le groupe SNCF a confirmé, ce lundi 29 juin 2026, s'être associé avec le CEA, l'un des organismes de recherche les plus innovants au monde. Ensemble, les deux acteurs s'engagent sur une quinzaine de thèmes de recherche communs, de la localisation sécurisée des trains à l'intelligence artificielle de confiance. Un accord stratégique qui devra renforcer à la fois la performance du ferroviaire et la souveraineté technologique française.
SNCF et CEA font équipe pour bâtir la mobilité ferroviaire de demain
S'il est officialisé aujourd'hui au grand public, c'est à VivaTech que SNCF et CEA ont scellé leur alliance. L'accord-cadre de coopération technologique, d'une durée de cinq ans reconductibles, a été signé par Carole Desnost, directrice Technologies, Innovation et Projets côté SNCF, et Julie Galland directrice de la Recherche Technologique du CEA. Les deux institutions avaient déjà collaboré par le passé, et ces expériences communes les ont convaincues de passer à la vitesse supérieure.
Le CEA, ou le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sous son appellation complète, rayonne dans différents domaines technologiques, comme les énergies bas-carbone, le numérique ou la défense. Comme le résume Julie Galland, son institution apporte une excellence scientifique et une diversité d'expertises qui, croisées avec le savoir-faire ferroviaire historique de la SNCF, doivent accoucher d'une innovation « utile, durable, ancrée dans le réel ».
Pour la SNCF (284 000 collaborateurs, 220 pays couverts, 43 milliards de chiffre d'affaires en 2025), l'heure est à une transformation profonde. Le groupe français veut gagner en efficacité industrielle, tenir ses engagements environnementaux, et maîtriser ses coûts, tout en améliorant l'expérience voyageur. L'entreprise, déjà engagée dans CORIFER (France 2030), qui coordonne la recherche et l'innovation de la filière ferroviaire française, et Europe's Rail Joint Undertaking, le partenariat européen pour la recherche et l'innovation ferroviaires dans le cadre du programme Horizon Europe (2020-2027), consolide ainsi son ancrage dans l'innovation ferroviaire européenne.
De la géolocalisation ultra-précise au calcul quantique, les projets concrets de SNCF et CEA
Entre la SNCF et le CEA, la première priorité concrète sera de savoir exactement où se trouve un train, à tout instant. Les équipes travaillent sur un système de géolocalisation qui croise les données de plusieurs capteurs simultanément pour calculer en temps réel la position précise et la vitesse réelle d'un convoi. Le niveau d'exigence en dit long, avec une seule erreur admise par milliard d'heures de fonctionnement, soit une fiabilité quasi absolue. Pour vous donner une idée, un milliard d'heures, c'est plus de 114 000 ans. Sur un réseau ferroviaire, où la moindre imprécision peut avoir des conséquences dramatiques, la marge d'erreur ne peut tout simplement pas exister.
L'autre axe, ce sera l'automatisation intelligente. Une suite logicielle modulaire doit accélérer le déploiement de robots dans les ateliers de maintenance, tandis qu'une IA dite « de confiance » prendra en charge la détection d'obstacles, la supervision des circulations et la maintenance prédictive des infrastructures. Des scientifiques du CEA travailleront directement aux côtés des ingénieurs SNCF, partout en France.
La feuille de route s'étend encore plus loin, avec des travaux sur le calcul quantique et le calcul haute performance, ainsi que sur la cybersécurité des systèmes ferroviaires, un point particulièrement sensible, comme vous pouvez l'imaginer. Carole Desnost synthétise d'ailleurs bien la collaboration entre SNCF et CEA, en disant qu'« en conjuguant nos expertises, nous contribuerons au développement des mobilités répondant aux besoins de l'ensemble des territoires. » Derrière les formules diplomatiques et les acronymes de programmes européens, c'est une promesse simple qui se dessine : des trains plus ponctuels, plus sûrs et mieux entretenus. Le genre de choses dont personne ne se plaindra.