L'avis signale aussi qu'un attaquant en possession de la clé de récupération des Signal Secure Backups garde son accès même si la victime change de téléphone ou ouvre un nouveau compte sur le même numéro. Il lui suffit d'attendre la prochaine réinstallation de l'application pour télécharger les sauvegardes du nouveau compte. Pour se protéger, l'utilisateur doit générer une nouvelle clé dans les paramètres. L'ancienne ne fonctionne plus pour les téléchargements futurs, mais l'utilisateur ne peut pas récupérer les archives que l'attaquant a déjà téléchargées.

Pour tromper leurs cibles, les opérateurs des deux groupes envoient un message qui se fait passer pour le support officiel de Signal. Le FBI a publié deux modèles de ces messagesdans l'avis. Le premier annonce un déploiement obligatoire de double authentification. Le second prétend qu'une perte de données est imminente. Dans les deux cas, les attaquants convainquent la victime d'activer les sauvegardes, d'afficher la clé et de la coller dans le chat. Les attaquants n'ont pas percé le chiffrement de Signal ni compromis l'application elle-même.