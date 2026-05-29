Les Signal Secure Backups reposent sur une architecture dite « zéro connaissance » : les archives quittent l'appareil déjà chiffrées, et la clé de 64 caractères ne transite jamais vers les serveurs de Signal. Quiconque obtient cette clé par tromperie peut télécharger l'archive et la restaurer sur un autre appareil. Il n'a pas besoin d'accéder au compte actif, ni d'intercepter des messages en temps réel. L'opération passe inaperçue jusqu'à ce que la victime vérifie ses appareils liés.

En mars dernier, le FBI et la CISA avaient publié une alerte commune sur des groupes liés aux services de renseignement russes. Ces groupes exploitaient la fonction « appareils liés » de Signal pour lire les messages de personnalités politiques, militaires et journalistiques en temps réel. Signal avait ensuite déployé des confirmations supplémentaires dans l'application : un deuxième écran s'affiche désormais avant qu'un appareil soit lié au compte, avec un rappel explicite que Signal ne demande jamais de code d'enregistrement, de PIN ou de clé de récupération.

Par ailleurs, l'archive sauvegardée contient l'ensemble des messages texte et, selon le forfait souscrit, jusqu'à 45 jours de médias ou 100 Go pour les abonnés payants. Pour restaurer une sauvegarde, il suffit de réinstaller l'application et de saisir la clé lors de l'inscription. À cette étape, aucun besoin d'un second facteur.