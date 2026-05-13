La réponse de Signal ajoute des étapes de confirmation et des messages d'avertissement lors de l'ajout d'un nouvel appareil. L'objectif est d'introduire suffisamment de friction pour qu'une demande suspecte déclenche un réflexe de méfiance avant le scan. C'est une approche défensive classique : renforcer l'interface sans modifier l'architecture.

La France avait pris un chemin différent bien avant. En novembre 2023, une instruction de la Première ministre Élisabeth Borne recommandait Olvid pour les échanges entre ministres et hauts fonctionnaires. Cette messagerie française, conçue par Thomas Baignères et Matthieu Finiasz (anciens de l'EPFL), repose sur un postulat radical. L'argument central : Olvid fonctionne sans annuaire centralisé. Pas de numéro de téléphone à compromettre, pas d'« appareils liés » à détourner. Le vecteur d'attaque qui empoisonne Signal depuis 15 mois n'existe tout simplement pas dans l'architecture d'Olvid. À côté, Tchap (le fork Matrix de la DINUM) couvre les agents publics pour les échanges internes.

Les deux approches ne sont pas incompatibles, mais elles reflètent une divergence de fond. Signal corrige l'interface. Olvid supprime la surface d'attaque. Pour ceux qui ne sont ni ministres ni cibles d'État (la grande majorité), la mise à jour Signal reste la protection la plus immédiate. Encore faut-il l'installer.

Si vous utilisez Signal, trois gestes suffisent : ouvrir les paramètres, vérifier la liste des appareils liés, supprimer tout ce que vous ne reconnaissez pas.