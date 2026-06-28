Google n'a pas opté pour un layout figé. Une icône de manette accessible à l'écran ouvre un menu de personnalisation : disposition des sticks en ligne ou décalée, taille des boutons ajustable de petite à grande, thème visuel clair ou sombre, retour haptique activable pour simuler le clic mécanique. Le mode est également intelligent sur les transitions : si un jeu repose exclusivement sur des gestes plein écran, la manette virtuelle reste hors champ. C'est le genre de détail qui fait la différence entre une fonctionnalité gadget et quelque chose qui s'intègre vraiment dans un usage quotidien.