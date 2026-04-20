Asus a quitté le terrain des smartphones gaming. OnePlus s'y engouffre avec une approche hybride, entre accessoire malin et fiche technique taillée pour le jeu.
Le constructeur chinois OnePlus a confirmé sur Weibo les contours de son prochain Ace 6 Ultra, attendu le 28 avril en Chine. Le smartphone sera accompagné d'une manette clipsable baptisée « dream gear ». L'accessoire transforme le smartphone en console portable à la manière d'un Backbone One ou d'un Razer Kishi. La différence : il s'agit ici d'un accessoire conçu par le constructeur lui-même.
Un smartphone gaming qui ne se contente plus du tactile
OnePlus décrit le « dream gear » comme un accessoire pensé pour les jeux de tir compétitifs. Le téléphone se glisse dans un berceau équipé de quatre boutons physiques, de gâchettes et de deux boutons dorsaux personnalisables. La manette repose sur des micro-interrupteurs mécaniques avec un taux de rafraîchissement de 1 000 Hz et un temps de réponse annoncé à 1,8 ms. Un ventilateur magnétique amovible complète l'ensemble pour la dissipation thermique, et un port USB-C placé en bas permet de recharger pendant les sessions.
Le smartphone qui l'accompagne n'est pas en reste côté fiche technique. L'Ace 6 Ultra embarque une puce MediaTek Dimensity 9500 et un écran plat de 6,78 pouces (1,5K, 165 Hz). La batterie de 8 600 mAh et la charge rapide à 100 W visent clairement les longues sessions de jeu. Louis Jie, responsable de OnePlus en Chine, a insisté sur la promesse de passer « de deux doigts à six, voire huit » grâce à la manette. L'objectif est limpide : combler l'écart entre le contrôle tactile et l'expérience d'un pad physique.
La comparaison avec les accessoires tiers existants est inévitable. D'un côté, des challengers comme Mcon viennent bousculer le marché avec une proposition inédite. Lenovo a lancé en mars son Legion Gamepad G3, et Redmi proposait déjà un pad dédié depuis un an en Chine. Mais dans les deux cas, il s'agissait de périphériques universels. OnePlus mise ici sur l'intégration native avec son propre matériel. Pour le marché chinois, la gamme Ace reste un terrain de jeu exclusif sans équivalent en Europe.
Accessoire ou échauffement avant une vraie console ?
L'annonce intervient dans un contexte particulier. Asus a confirmé en janvier qu'aucun nouveau smartphone ne sortirait en 2026, ROG Phone compris. Le Redmagic 11S Pro de Nubia reste le seul smartphone gaming dédié lancé cette année. OnePlus ne comble pas exactement ce vide avec l'Ace 6 Ultra, mais il occupe le terrain laissé vacant.
L'approche est aussi plus prudente qu'une console autonome. Un smartphone avec accessoire clipsable ne nécessite ni nouvel écosystème logiciel, ni ludothèque dédiée. Le catalogue de jeux Android est déjà là. Le risque financier est limité au coût de développement d'un périphérique, pas d'un appareil complet.
Pourtant, un autre appareil circule dans les fuites. Début avril, un render partagé sur Weibo montrait un appareil autonome OnePlus à l'allure très différente. Format plus épais, poignées intégrées, écran de 8 pouces, Dimensity 9500 modifié : ce deuxième projet serait une vraie console portable Android. OnePlus n'a rien confirmé à ce stade. Les deux pistes ne s'excluent pas forcément. La manette clipsable pourrait servir de ballon d'essai avant un produit plus ambitieux.
Le 28 avril livrera les détails sur le duo smartphone-manette, au moins pour le marché chinois. OnePlus joue la carte du pragmatisme avant celle de l'audace.