Un smartphone gaming qui ne se contente plus du tactile

OnePlus décrit le « dream gear » comme un accessoire pensé pour les jeux de tir compétitifs. Le téléphone se glisse dans un berceau équipé de quatre boutons physiques, de gâchettes et de deux boutons dorsaux personnalisables. La manette repose sur des micro-interrupteurs mécaniques avec un taux de rafraîchissement de 1 000 Hz et un temps de réponse annoncé à 1,8 ms. Un ventilateur magnétique amovible complète l'ensemble pour la dissipation thermique, et un port USB-C placé en bas permet de recharger pendant les sessions.

Le smartphone qui l'accompagne n'est pas en reste côté fiche technique. L'Ace 6 Ultra embarque une puce MediaTek Dimensity 9500 et un écran plat de 6,78 pouces (1,5K, 165 Hz). La batterie de 8 600 mAh et la charge rapide à 100 W visent clairement les longues sessions de jeu. Louis Jie, responsable de OnePlus en Chine, a insisté sur la promesse de passer « de deux doigts à six, voire huit » grâce à la manette. L'objectif est limpide : combler l'écart entre le contrôle tactile et l'expérience d'un pad physique.

La comparaison avec les accessoires tiers existants est inévitable. D'un côté, des challengers comme Mcon viennent bousculer le marché avec une proposition inédite. Lenovo a lancé en mars son Legion Gamepad G3, et Redmi proposait déjà un pad dédié depuis un an en Chine. Mais dans les deux cas, il s'agissait de périphériques universels. OnePlus mise ici sur l'intégration native avec son propre matériel. Pour le marché chinois, la gamme Ace reste un terrain de jeu exclusif sans équivalent en Europe.